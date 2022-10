«Suo figlio ha avuto un incidente». Dilaga la truffa: anziani in allerta

«Suo figlio ha avuto un brutto incidente, ha ucciso un bambino, servono soldi per la cauzione »: è questa la modalità raggiro che ai danni di anziani. Una truffa che, in questi giorni, si muove via filo e sta creando allerta anche in tutta la nostra provincia , tanto che le Amministrazioni comunali di Costa di Mezzate e Carobbio hanno condiviso appelli sui loro siti istituzionali e sulle pagine Facebook. E così Montello: «I nostri carabinieri del comando di Calcinate ricordano il seguente messaggio: “ Non consentire l’accesso in casa a persone che dicono di appartenere a società di servizi o sedicenti appartenenti alle forze di polizia , diffidate da telefonate che avvisano di presunti incidenti stradali di vostri parenti. In caso di dubbio chiamare il 112” ».