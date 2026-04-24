A Brembilla la Festa dell’Annunciazione dal 24 al 26 aprile

Come da tradizione, la festa affianca al momento religioso anche occasioni conviviali, con l’apertura al pubblico delle ex scuole elementari gestite dagli «Amici del Cerro» e che per un fine settimana ospiteranno amici, oriundi e buongustai.

L’apertura della cucina è in programma per venerdì 24 aprile dalle 19, sabato 25 sia per pranzo sia per cena, domenica 26 per il pranzo dalle 12, con piatti della cucina tipica alpina: polenta, ravioli, tagliatelle al ragù di lepre, gallina ripiena, e altro ancora. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0345/1820552, 348/7049095, 0345/98810.