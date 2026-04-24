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Cronaca / Valle Brembana Venerdì 24 Aprile 2026

A Brembilla la Festa dell’Annunciazione dal 24 al 26 aprile

L’EVENTO. Si rinnova il tradizionale appuntamento con la «Festa dell’Annunciazione»,nella frazione Cerro di Brembilla dal 24 al 26 aprile.

Silvia Salvi
Silvia Salvi Collaboratore
A Brembilla la Festa dell’Annunciazione dal 24 al 26 aprile
La Festa dell’Annunciazione nella frazione Cerro di Valbrembilla

Brembilla

Il programma religioso dell’evento prevede l’incanto del trono alle 15.15 di sabato 25 aprile, seguito poi, alle 15.30, dalla Messa, presieduta dal parroco don Andrea Sartori. La cerimonia sarà accompagnata dal corpo musicale di Brembilla.

Come da tradizione, la festa affianca al momento religioso anche occasioni conviviali, con l’apertura al pubblico delle ex scuole elementari gestite dagli «Amici del Cerro» e che per un fine settimana ospiteranno amici, oriundi e buongustai.

L’apertura della cucina è in programma per venerdì 24 aprile dalle 19, sabato 25 sia per pranzo sia per cena, domenica 26 per il pranzo dalle 12, con piatti della cucina tipica alpina: polenta, ravioli, tagliatelle al ragù di lepre, gallina ripiena, e altro ancora. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0345/1820552, 348/7049095, 0345/98810.

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Silvia Salvi
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