Attacco di lupi a Valtorta, sbranate sette pecore
L’ALLARME. Torna la preoccupazione in Valle Brembana per una serie di attacchi attribuiti ai lupi: tra il 23 e il 28 aprile, a Valtorta, uccise sette pecore e una gravemente ferita in tre diversi allevamenti. I residenti segnalano incursioni notturne ripetute, mentre il sindaco evidenzia i danni subiti dai piccoli allevatori.
Valle Brembana
Torna a salire la tensione in Valle Brembana a causa di una serie di attacchi predatori attribuiti ai lupi. Gli episodi si sono concentrati nel territorio di Valtorta tra giovedì 23 e lunedì 28 aprile, coinvolgendo tre diversi piccoli allevamenti della zona. Il bilancio complessivo è di sette pecore uccise e una ferita in condizioni gravi.
Il bilancio complessivo è di sette pecore uccise e una ferita in condizioni gravi
Secondo le testimonianze raccolte tra i residenti, le incursioni sono avvenute con una dinamica simile. Il primo attacco è stato registrato tra giovedì e venerdì con una pecora morta, ne è seguito un secondo tra sabato e domenica di tre pecore attaccate mentre l’ultimo episodio risale alla notte tra domenica e lunedì, che conta altri tre animali uccisi e uno ferito.
Tra i cittadini colpiti c’è Ferdinando Regazzoni, che ha perso le tre pecore che custodiva in un terreno di proprietà. «Hanno attaccato nella notte tra venerdì e sabato – spiega Busi –. Avevo tre pecore: due adulti e un agnello. Le hanno sbranate tutte. Sabato mattina, quando sono andato a controllare, ho trovato solo le carcasse». Non è la prima volta che un lupo viene avvistato a Valtorta: «La prima segnalazione è arrivata verso dicembre – fa sapere il sindaco Antonio Regazzoni –. Dispiace constatare il danno subìto dai piccoli proprietari locali, per i quali queste perdite rappresentano un duro colpo alla gestione del territorio». Anche un altro cittadino, Giovambattista Busi, ha segnalato l’accaduto, sottolineando che sono state ritrovate anche carcasse di animali selvaggi nei boschi sopra Valtorta.
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