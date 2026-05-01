Attacco di lupi a Valtorta, sbranate sette pecore

Torna a salire la tensione in Valle Brembana a causa di una serie di attacchi predatori attribuiti ai lupi. Gli episodi si sono concentrati nel territorio di Valtorta tra giovedì 23 e lunedì 28 aprile, coinvolgendo tre diversi piccoli allevamenti della zona. Il bilancio complessivo è di sette pecore uccise e una ferita in condizioni gravi.

Il bilancio complessivo è di sette pecore uccise e una ferita in condizioni gravi Secondo le testimonianze raccolte tra i residenti, le incursioni sono avvenute con una dinamica simile. Il primo attacco è stato registrato tra giovedì e venerdì con una pecora morta, ne è seguito un secondo tra sabato e domenica di tre pecore attaccate mentre l’ultimo episodio risale alla notte tra domenica e lunedì, che conta altri tre animali uccisi e uno ferito.