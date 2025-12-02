Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Martedì 02 Dicembre 2025

Carona, al rifugio Calvi tre giovani gestori. «Meglio qui della città»

LA SCELTA. Dopo 70 anni la guida non sarà bergamasca. Loro hanno 23, 26 e 31 anni, arrivano dal Milanese e già lavorano in una struttura montana in Valle Spluga.

Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti
Da sinistra, Luca Cattaneo, Matteo Corrain e Federico Pessina. Gestiranno il Calvi dal 2026
Da sinistra, Luca Cattaneo, Matteo Corrain e Federico Pessina. Gestiranno il Calvi dal 2026

Carona

«O adesso o mai più», dicono quasi in coro. «La montagna, molto meglio della città. Fare i rifugisti è una scelta di vita coraggiosa, fatta di sacrifici, ne siamo consapevoli. Ma siamo contenti e non vediamo l’ora di iniziare anche questa avventura».

Loro sono Federico Pessina, 26 anni, originario di Paderno Dugnano (Milano), Luca Cattaneo, universitario 23enne di Bovisio Masciago (Monza Brianza) e Matteo Corrain, 31 anni, di Bresso (Milano), laureato in fisica: sono i tre giovani che dal 1° gennaio prenderanno in gestione (tre anni più tre di rinnovo) lo storico rifugio Calvi di Carona, lasciato dopo quattro anni da Andrea Berera ed Elisa Calegari. Si sono aggiudicati il bando del Cai di Bergmo, proprietario del rifugio, a cui erano arrivate otto candidature.

«Siamo stati in passato anche al rifugio Calvi, per alcune escursioni in quella zona. L’esperienza al rifugio Chiavenna continuerà, ci divideremo tra i due rifugi»

Arrivano dalla città ma l’esperienza e la passione per la montagna non gli mancano. Federico Pessina, subito dopo il diploma di maturità, ha iniziato a lavorare nei rifugi valtellinesi, finché a soli 23 anni, è diventato uno dei più giovani rifugisti d’Italia, prendendo la guida del Chiavenna, in Valle Spluga (Sondrio). Gestione a cui si sono poi aggiunti i due amici, Luca e Matteo. «Arriviamo tutti da famiglie che amano la montagna - dice Federico - e fin da ragazzi la frequentiamo. Siamo stati in passato anche al rifugio Calvi, per alcune escursioni in quella zona. L’esperienza al rifugio Chiavenna continuerà, ci divideremo tra i due rifugi. Io sarò al Calvi soprattutto nel periodo invernale, mentre in estate ci saranno Matteo e Luca».

«Siamo giovani e ci piace la montagna. Sappiamo che ci vuole sacrificio ma la montagna regala anche sensazioni bellissime, incontri con la gente, opportunità. Ora possiamo farlo, o adesso o mai più», dicono insieme. I tre giovani che arrivano dal Milanese e dalla Brianza saranno i primi gestori non bergamaschi da almeno una settantina d’anni, ovvero dagli anni Cinquanta del secolo scorso.

Il rifugio Calvi
Il rifugio Calvi
(Foto di FotoBerg)

La storia del «Calvi»

Il rifugio Calvi venne costruito nel 1935 e intitolato ai quattro fratelli Calvi di Piazza Brembana morti durante la Prima Guerra mondiale. Venne poi ristrutturato nel 1982 e inaugurato nella nuova veste nel 1984. In questi decenni si sono alternati quasi sempre gestori della valle, soprattutto di Carona, ma anche qualche gestore della Val Seriana. Nei primi anni, dopo la costruzione, pare fosse stato gestito da una famiglia del Trentino Alto Adige. Poi solo bergamaschi.

«Al bando sono arrivate otto candidature - dice Donato Musci, responsabile della commissione rifugi del Cai di Bergamo - ma nessuno dalla Valle Brembana. C’erano poi candidature di chi diceva di “voler cambiare vita” ma alle spalle non aveva esperienza in montagna. La gestione del rifugio Calvi non è facile. È uno dei nostri rifugi storici e più frequentati. La scelta unanime, quindi, è caduta sui tre giovani che già gestiscono il rifugio Chiavenna, ci hanno fatto un’ottima impressione. Nell’assegnare la gestione dei nostri rifugi c’è sempre particolare attenzione alle candidature del territorio, ma in questo caso si è preferito, da parte di tutti, una scelta diversa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carona
Bergamo
Milano
Piazza Brembana
Urgnano
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Sociale
Gente, Persone
Giovanni Ghisalberti
Federico Pessina
Luca Cattaneo
Andrea Berera
Elisa Calegari
Cai di Bergamo