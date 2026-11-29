Correva l’anno 1962 e Foppolo era già una rinomata meta turistica, frequentata d’inverno e d’estate anche da personaggi dello spettacolo, tra cui Mike Bongiorno che era solito raggiungere la località sciistica in piena notte, dopo i suoi spettacoli televisivi. La località aveva alle spalle una storia sciistica avviata da tempo: il primo impianto di risalita risalirebbe al 1939; nel dopoguerra arrivarono la società Seggiovie Elettriche Foppolo, fondata nel 1947, e nuovi impianti nel 1949. Le piste e gli alberghi animavano una località che stava consolidando la propria fama tra gli appassionati di montagna e i frequentatori celebri.

Adriano Celentano a torso nudo nella neve

Tra gli ospiti c’era Adriano Celentano, allora ventiquattrenne e già famoso. Dopo il successo di «Il tuo bacio è come un rock» e il secondo posto a Sanremo nel 1961 con «24 mila baci», proprio in quegli anni stava costruendo attorno a sé il Clan, un gruppo di artisti e un’etichetta indipendente.

A Foppolo, però, il «Molleggiato» non si limitava a godersi la neve. Come raccontò un cronista dell’epoca su L’Eco di Bergamo, vi si tuffava persino «a dorso nudo». Una scena che, insieme alla sua popolarità, attirava l’attenzione degli amici con cui spesso saliva nella località sciistica: qualcuno approfittava così dell’occasione per bersagliarlo con palle di neve. Celentano ne incassò parecchie in faccia, ma non perse il buonumore. La sua risposta, riferita nell’articolo, fu: «Le palle di neve sì, le frutta marce no».

La battuta restituisce il tono giocoso dell’episodio: una star già molto amata, presa bonariamente di mira in montagna e pronta a stare al gioco. Un frammento curioso della vita mondana di Foppolo, dove sport, vacanze e spettacolo si intrecciavano. Due anni dopo, nel 1964, il legame con il Clan avrebbe ispirato anche il nome dello sci club Clan2: il nome «Clan» era già occupato, così gli amici fondatori optarono per quella versione. E ancora oggi lo sci club Clan2 continua la sua storia in quel di Foppolo, nel ricordo di Adriano Celentano.

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