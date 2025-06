Nuovo avvistamento di un lupo in Valle Brembana: ripreso in un video a Camerata Cornello - Video

Il lupo torna a farsi vedere nella Bergamasca. Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno è stato avvistato un esemplare a Camerata Cornello, in alta Valle Brembana. Un’apparizione fugace immortalata in un video da un’automobilista, ma che conferma una presenza sempre meno occasionale anche nelle zone prealpine del nostro territorio. L’avvistamento del canide è avvenuto sulla strada che attraversa la località Orbrembo di Camerata Cornello, ex provinciale e ora comunale, nei pressi di bar e abitazioni.