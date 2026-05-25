Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana Lunedì 25 Maggio 2026

San Pellegrino, un sentiero alla scoperta della cascata Pissarota

LA NOVITÀ . Percorso ripristinato, l’intervento a opera de «I Priulas». L’itinerario dalla frazione Frasnito.

Lettura 1 min.
Andrea Taietti
Andrea Taietti

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

San Pellegrino, un sentiero alla scoperta della cascata Pissarota
La piccola cascata Pissarota, a San Pellegrino Terme

Una gemma naturalistica nascosta ritrova la sua luce grazie all’impegno della comunità. Il percorso che conduce alla suggestiva cascata Pissarota, a San Pellegrino Terme, è stato ufficialmente ripristinato e dotato di una nuova segnaletica, tornando a essere accessibile a escursionisti e amanti della natura.

L’opera dei volontari

L’intervento è opera de «I Priulas», un piccolo gruppo di volontari del territorio che ha deciso di rimboccarsi le maniche per sottrarre all’incuria un angolo selvaggio e affascinante della Valle Brembana. «Abbiamo iniziato i lavori di sistemazione l’anno scorso e li abbiamo conclusi solo ora», racconta Paolo Giupponi, tra i promotori dell’iniziativa e membro de «I Priulas». «Praticamente esisteva una vecchia traccia, ma la cascata era diventata quasi inaccessibile. Se i sentieri non vengono curati costantemente, la vegetazione prende il sopravvento; inoltre non c’era alcuna indicazione e il tracciato non rientra nei percorsi ufficiali del Cai. Eppure per noi si tratta di un luogo del cuore: la zona è splendida e molto selvaggia, e da bambini venivamo sempre qui a giocare». Il recupero si sviluppa lungo un itinerario di circa un chilometro che parte da Frasnito, storica frazione di San Pellegrino Terme. La scelta del punto di partenza non è stata casuale, poiché garantisce una camminata breve e priva di pericoli, adatta anche alle famiglie. «C’è un altro sentiero che sale direttamente da San Pellegrino, ma presenta un paio di punti esposti a strapiombo», spiega Giupponi. «Per questo abbiamo deciso di concentrarci sulla via da Frasnito, che è sicura e alla portata di tutti». Nel corso degli anni, infatti, la Pissarota era scivolata in una sorta di limbo, un segreto custodito solo dai ricordi d’infanzia di pochi e progressivamente cancellato dalle mappe dell’abitudine quotidiana.

Un luogo da riscoprire

«La fitta vegetazione – continua Giupponi – e le difficoltà oggettive di accesso avevano finito per avvolgere il sito in un velo di oblio. Questo isolamento forzato aveva generato una situazione singolare tra la stessa popolazione locale: da un lato, le nuove generazioni e i residenti più recenti ne ignoravano del tutto l’esistenza, stupiti oggi nello scoprire una meraviglia naturale a pochi passi da casa; dall’altro, i più anziani o gli appassionati di storia del territorio ne conservavano una memoria puramente teorica, avendone sentito parlare nei racconti di paese, ma si trovavano nell’impossibilità pratica di localizzarla e raggiungerla in sicurezza».

Ora la cascata però è di nuovo accessibile a tutti. «Abbiamo lavorato in autonomia in un gruppetto di quattro o cinque amici, decespugliando, creando qualche gradino nella terra e posando i cartelli indicatori. Visto il nostro lavoro, anche il Comune ha deciso di intervenire realizzando la cartellonistica ufficiale posata pochissimi giorni fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cadice
San Pellegrino Terme
alpinismo
Sport
Paolo Giupponi