San Pellegrino, un sentiero alla scoperta della cascata Pissarota

L’opera dei volontari

L’intervento è opera de «I Priulas», un piccolo gruppo di volontari del territorio che ha deciso di rimboccarsi le maniche per sottrarre all’incuria un angolo selvaggio e affascinante della Valle Brembana. «Abbiamo iniziato i lavori di sistemazione l’anno scorso e li abbiamo conclusi solo ora», racconta Paolo Giupponi, tra i promotori dell’iniziativa e membro de «I Priulas». «Praticamente esisteva una vecchia traccia, ma la cascata era diventata quasi inaccessibile. Se i sentieri non vengono curati costantemente, la vegetazione prende il sopravvento; inoltre non c’era alcuna indicazione e il tracciato non rientra nei percorsi ufficiali del Cai. Eppure per noi si tratta di un luogo del cuore: la zona è splendida e molto selvaggia, e da bambini venivamo sempre qui a giocare». Il recupero si sviluppa lungo un itinerario di circa un chilometro che parte da Frasnito, storica frazione di San Pellegrino Terme. La scelta del punto di partenza non è stata casuale, poiché garantisce una camminata breve e priva di pericoli, adatta anche alle famiglie. «C’è un altro sentiero che sale direttamente da San Pellegrino, ma presenta un paio di punti esposti a strapiombo», spiega Giupponi. «Per questo abbiamo deciso di concentrarci sulla via da Frasnito, che è sicura e alla portata di tutti». Nel corso degli anni, infatti, la Pissarota era scivolata in una sorta di limbo, un segreto custodito solo dai ricordi d’infanzia di pochi e progressivamente cancellato dalle mappe dell’abitudine quotidiana.