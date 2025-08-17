Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Domenica 17 Agosto 2025

Scivola e precipita per 90 metri sul Canto Alto: soccorsa 55enne di Sorisole

L’INCIDENTE IN MONTAGNA. Intervento d’emergenza domenica 17 agosto per i tecnici del Soccorso alpino per una donna, precipitata per circa 90 metri sul Canto Alto.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un elisoccorso in una foto di repertorio
Un elisoccorso in una foto di repertorio

Sedrina

La signora, di 55 anni, era in compagnia del marito, sul sentiero Prati Parini, a Sedrina, nella zona del Canto Alto. La donna - che abita a Sorisole - poco prima delle 15 è scivolata ed è caduta rotolando per 90 metri: si è procurata un trauma cranico ed escoriazioni su varie parti del corpo.

Per i soccorsi sono salite in quota le squadre della Stazione di Valle Imagna, VI Delegazione Orobica del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Presenti anche i due turnisti della Stazione di Valle Brembana.

La donna è stata recuperata con la tecnica del contrappeso: sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu. L’intervento si è concluso in serata: la donna fortunatamente non è in gravi condizioni nonostante la caduta così grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedrina
Bergamo
Sorisole
Disastri, Incidenti