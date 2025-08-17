Cronaca / Valle Brembana
Domenica 17 Agosto 2025
Scivola e precipita per 90 metri sul Canto Alto: soccorsa 55enne di Sorisole
L’INCIDENTE IN MONTAGNA. Intervento d’emergenza domenica 17 agosto per i tecnici del Soccorso alpino per una donna, precipitata per circa 90 metri sul Canto Alto.
Sedrina
La signora, di 55 anni, era in compagnia del marito, sul sentiero Prati Parini, a Sedrina, nella zona del Canto Alto. La donna - che abita a Sorisole - poco prima delle 15 è scivolata ed è caduta rotolando per 90 metri: si è procurata un trauma cranico ed escoriazioni su varie parti del corpo.
Per i soccorsi sono salite in quota le squadre della Stazione di Valle Imagna, VI Delegazione Orobica del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Presenti anche i due turnisti della Stazione di Valle Brembana.
La donna è stata recuperata con la tecnica del contrappeso: sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu. L’intervento si è concluso in serata: la donna fortunatamente non è in gravi condizioni nonostante la caduta così grave.
