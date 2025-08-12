Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Brembana
Martedì 12 Agosto 2025

Vandali sull’Alben, sfregiata la lapide del papà del «Gs Marinelli»

IN QUOTA. Un altro episodio, dopo i danneggiamenti in vetta alla Presolana.

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari
Danneggiata la targa in ricordo di Marcello Noris
Danneggiata la targa in ricordo di Marcello Noris

Dopo la brutta sorpresa trovata nei giorni scorsi da un alpinista in vetta alla Presolana, dove sono stati danneggiati da vandali il libro di vetta, le foto ricordo di alcuni defunti e la campanella presente sulla croce, e l’ondata di sdegno che si è sollevata, si registra sulle montagne bergamasche un nuovo episodio di vandalismo ad alta quota: stavolta è toccato alla targa in ricordo di Marcello Noris, collocata a pochi metri dalla croce di vetta del monte Alben.

La targa danneggiata

La segnalazione è arrivata da Valeria Grigis, escursionista che lunedì 11 agosto, durante un giro di corsa sui sentieri della Val Serina, è arrivata sulla vetta dell’Alben (situata poco sopra i duemila metri di quota, raggiungibile da Zambla, da Serina o da Cornalba) e ha trovato, con sorpresa e sdegno, la targa evidentemente danneggiata. Con una serie di colpi, è stata ridotta in frantumi la fotografia di Noris. La targa commemorativa era stata posta nel 2014 dalla sezione alpinismo escursionistico del «Gs Marinelli» di Comenduno, frazione di Albino, in ricordo di uno dei suoi fondatori, scomparso nel dicembre del 2008. «L’Alben è una delle montagna che mio papà amava – ricorda il figlio di Marcello, Enrico, ora attivo lui stesso nel gruppo sportivo “Marinelli” come consigliere –. Era un grande appassionato di montagna e andava spesso sull’Alben, come faccio anch’io oggi. Per questo, insieme ad alcuni suoi amici, avevamo deciso di ricordarlo con una targa proprio in un suo luogo del cuore».

La notizia, giunta ieri anche a Enrico, lo ha lasciato indubbiamente con l’amaro in bocca: «Avevo sentito dei danni in Presolana, non avrei mai pensato che i vandali arrivassero anche sull’Alben. Ci dispiace, ma sicuramente andremo a ripararla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serina
Albino
Cornalba
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Marcello Noris
Gruppo Sportivo