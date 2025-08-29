Gorlago, incendio in un fienile: in fiamme un capannone da tremila metri quadri. Salve 300 mucche - Foto e video

Un violento incendio è divampato nella mattinata di venerdì 29 agosto in un fienile di via Virgilio a Gorlago. Sul posto sono accorse dieci squadre dei Vigili del Fuoco (da Bergamo, Dalmine, Romano e Gazzaniga), impegnati nelle operazioni di spegnimento e nello smassamento del fieno per domare i focolai residui. Le fiamme hanno interessato una struttura di grandi dimensioni, provocando ingenti danni a circa tremila metri quadri di spazi.