Cronaca / Valle Cavallina
Venerdì 29 Agosto 2025
Gorlago, incendio in un fienile: in fiamme un capannone da tremila metri quadri. Salve 300 mucche - Foto e video

L’INCENDIO. Sul posto dieci squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento che proseguiranno per tutta la giornata di venerdì 29 agosto.

Monica Armeli
Monica Armeli

Un violento incendio è divampato nella mattinata di venerdì 29 agosto in un fienile di via Virgilio a Gorlago. Sul posto sono accorse dieci squadre dei Vigili del Fuoco (da Bergamo, Dalmine, Romano e Gazzaniga), impegnati nelle operazioni di spegnimento e nello smassamento del fieno per domare i focolai residui. Le fiamme hanno interessato una struttura di grandi dimensioni, provocando ingenti danni a circa tremila metri quadri di spazi.

Accanto al capannone si trovano anche la stalla con 300 mucche e la casa dei proprietari del fienile, che fortunatamente non sono state coinvolte direttamente dal rogo. In salvo anche le attrezzature e i macchinari. A dare l’allarme sono stati proprio il proprietari del fienile. L’intervento dei pompieri, ancora in corso, mira a mettere in sicurezza l’area e a limitare ulteriori conseguenze. Sul posto anche la Polizia comunale dei Colli di Albano.

La colonna di fumo è stata visibile da diversi chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni materiali risultano notevoli, data l’estensione del capannone agricolo.

Gorlago
Disastri, Incidenti
Incendio
