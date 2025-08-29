Cronaca / Valle Cavallina
Venerdì 29 Agosto 2025
Gorlago, incendio in un fienile: in fiamme un capannone da tremila metri quadri. Salve 300 mucche - Foto e video
L’INCENDIO. Sul posto dieci squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento che proseguiranno per tutta la giornata di venerdì 29 agosto.
Un violento incendio è divampato nella mattinata di venerdì 29 agosto in un fienile di via Virgilio a Gorlago. Sul posto sono accorse dieci squadre dei Vigili del Fuoco (da Bergamo, Dalmine, Romano e Gazzaniga), impegnati nelle operazioni di spegnimento e nello smassamento del fieno per domare i focolai residui. Le fiamme hanno interessato una struttura di grandi dimensioni, provocando ingenti danni a circa tremila metri quadri di spazi.
Accanto al capannone si trovano anche la stalla con 300 mucche e la casa dei proprietari del fienile, che fortunatamente non sono state coinvolte direttamente dal rogo. In salvo anche le attrezzature e i macchinari. A dare l’allarme sono stati proprio il proprietari del fienile. L’intervento dei pompieri, ancora in corso, mira a mettere in sicurezza l’area e a limitare ulteriori conseguenze. Sul posto anche la Polizia comunale dei Colli di Albano.
La colonna di fumo è stata visibile da diversi chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni materiali risultano notevoli, data l’estensione del capannone agricolo.
