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Cronaca / Valle Cavallina Sabato 30 Maggio 2026

Luzzana, restano critiche le condizioni del 14enne

DOPO IL TUFFO. Restano critiche le condizioni del ragazzo di 14 anni soccorso nel pomeriggio di mercoledì dopo un tuffo in una pozza del torrente Bragazzo, all’interno dell’area del Parco del Gigante di Luzzana.

Lettura 1 min.
Luzzana, restano critiche le condizioni del 14enne
La zona dove si è verificato l’incidente, a Luzzana

Dopo il tuffo

Il giovane, di origine senegalese e residente a Pedrengo, è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi resta riservata.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità locale e il mondo della scuola, dove il ragazzo è conosciuto. In queste ore amici, compagni e conoscenti stanno manifestando vicinanza alla famiglia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. «Vorrei abbracciare i genitori per dar loro conforto – ha detto l’amico che per primo ha tentato di salvarlo –. Quel giorno era la festa musulmana, stavano festeggiando quando è arrivata la chiamata».La dinamica dell’incidente

L’incidente mercoledì

L’incidente è avvenuto intorno le 12.30, in una delle aree naturalistiche più frequentate della zona con l’arrivo della bella stagione. Il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici dopo la scuola quando avrebbe deciso di tuffarsi, forse da un masso alto circa due metri. Secondo le ricostruzioni, dopo essere riemerso per un istante sarebbe però scomparso sott’acqua, senza più tornare in superficie. Gli amici, spaventati, hanno immediatamente dato l’allarme chiedendo aiuto nelle vicinanze.

Determinante l’intervento di una coppia di residenti. L’uomo, esperto subacqueo, si è immerso riuscendo a recuperare il ragazzo dal fondale della pozza. Una volta riportato a riva, sono iniziate subito le manovre di soccorso grazie all’intervento della moglie, infermiera professionale, che ha praticato le prime tecniche di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravissime. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Papa Giovanni, dove è ancora ricoverato in condizioni critiche.

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