Luzzana, restano critiche le condizioni del 14enne

Il giovane, di origine senegalese e residente a Pedrengo, è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi resta riservata.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità locale e il mondo della scuola, dove il ragazzo è conosciuto. In queste ore amici, compagni e conoscenti stanno manifestando vicinanza alla famiglia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. «Vorrei abbracciare i genitori per dar loro conforto – ha detto l’amico che per primo ha tentato di salvarlo –. Quel giorno era la festa musulmana, stavano festeggiando quando è arrivata la chiamata».La dinamica dell’incidente

L’incidente mercoledì

L’incidente è avvenuto intorno le 12.30, in una delle aree naturalistiche più frequentate della zona con l’arrivo della bella stagione. Il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici dopo la scuola quando avrebbe deciso di tuffarsi, forse da un masso alto circa due metri. Secondo le ricostruzioni, dopo essere riemerso per un istante sarebbe però scomparso sott’acqua, senza più tornare in superficie. Gli amici, spaventati, hanno immediatamente dato l’allarme chiedendo aiuto nelle vicinanze.