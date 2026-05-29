Luzzana, resta gravissimo il ragazzo di 14 anni soccorso dopo essersi buttato nel torrente

Restano gravissime le condizioni del ragazzo di 14 anni soccorso nel pomeriggio di mercoledì dopo un tuffo in una pozza del torrente Bragazzo, al parco del Gigante di Luzzana. Il giovane, un senegalese residente a Pedrengo, è ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è stato collegato all’«Ecmo», il sistema di ossigenazione extracorporea utilizzato nei casi più critici per supportare cuore e polmoni. La prognosi resta riservata e i medici mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione del quadro clinico.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno le 12.30, in una delle aree naturalistiche più frequentate della zona con l’arrivo della bella stagione. Il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici dopo la scuola quando avrebbe deciso di tuffarsi, forse da un masso alto circa due metri. Secondo le ricostruzioni, dopo essere riemerso per un istante sarebbe però scomparso sott’acqua, senza più tornare in superficie. Gli amici, spaventati, hanno immediatamente dato l’allarme chiedendo aiuto nelle vicinanze.

Determinante l’intervento di una coppia di residenti. L’uomo, esperto subacqueo, si è immerso riuscendo a recuperare il ragazzo dal fondale della pozza. Una volta riportato a riva, sono iniziate subito le manovre di soccorso grazie all’intervento della moglie, infermiera professionale, che ha praticato le prime tecniche di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito gravissime. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato trasferito d’urgenza al Papa Giovanni, dove è ricoverato.