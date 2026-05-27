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Cronaca / Valle Cavallina Mercoledì 27 Maggio 2026

Si tuffa in acqua a Luzzana, grave 12enne

L’INCIDENTE. Un ragazzino di 12 anni è in pericolo di vita dopo un tuffo in una cascata a Luzzana. Era con alcuni amici dopo la scuola: non vedendolo riemergere, hanno dato l’allarme.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Monica Armeli
Monica Armeli
Si tuffa in acqua a Luzzana, grave 12enne
La zona dell’incidente a Luzzana

Luzzana

Grave incidente a Luzzana per un ragazzino di 12 anni, di origini straniere, che nel pomeriggio si è tuffato in una cascata ed è finito in arresto cardiaco.
Secondo le prime informazioni, era arrivato sul posto con alcuni amici dopo la scuola, intorno alle 13 di mercoledì 27 maggio. Soccorso in condizioni gravissime, è stato rianimato e affidato alle cure del personale sanitario: pare in condizioni molto critiche.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Il ragazzo apre che si sia tuffato ma non sia riemerso tanto che gli amici hanno dato l’allarme. Sul posto un’ambulanza, l’auto medica e anche l’elisoccorso. Il ragazzino è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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