Sbanda un’auto con 4 ragazzi: grave uno dei coinvolti

Stavano percorrendo in auto via San Felice, a Endine Gaiano, quando, per cause ancora in corso di accertamento ma probabilmente connesse alla velocità del veicolo e all’asfalto bagnato, hanno sbandato, finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica e alcuni paletti in ferro. L’incidente nella serata di ieri, poco dopo le 20. A bordo del veicolo, una Mercedes classe A di colore nero, quattro giovani del paese. Uno di loro, dopo lo scontro, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lesioni più lievi per gli altri tre ragazzi, portati in codice giallo in altre strutture sanitarie del territorio.