Il Sentiero delle piante parlanti dal centro di Colere al «Cesulì»

Il taglio del nastro è in programma giovedì 1 maggio, ma il Sentiero delle piante parlanti è il frutto di un lavoro che il gruppo Alpini, l’associazione dei Geppetti e la Pro loco stanno portando avanti da diversi mesi: Colere ha un percorso tutto nuovo da offrire ai suoi visitatori, pensato in particolare per le famiglie con bambini. Oltre alla proposta dei sei sentieri colorati (tracciati storici recuperati negli scorsi anni e ora facilmente individuabili dai turisti), c’è ora a disposizione un percorso che parte dal paese e si sviluppa in diverse tappe, pensate per catturare l’interesse dei più piccoli.

«Si tratta di una proposta aggiuntiva rispetto ai sentieri colorati: in alcuni tratti li tocca, ma ha un suo percorso, senza grandi dislivelli, ma con alcuni salite e discese, come è inevitabile sul nostro territorio – spiega Domenica Belingheri, della Pro loco di Colere –. Si sviluppa complessivamente in circa sette chilometri: è studiato per essere percorribile anche per chi non è abituato a camminare molto».

Una decina di tappe

Dalla partenza al «Cesulì» (l’antica chiesa parrocchiale, nel centro di Colere), il percorso delle piante parlanti si snoda poi in una decina di tappe: «Ogni pianta racconterà la storia di una delle montagne che circondano il nostro paese – spiega ancora Belingheri –. Dal “Cesulì” si potrà scansionare un qr-code per avere una mappa del sentiero, che può essere anche ritirata in forma cartacea nella sede della Pro loco».

Le piante scolpite dai volontari dell’associazione Geppett i permetteranno di immergersi in un’atmosfera magica e «ogni tappa permette ai bambini di raccogliere una lettera: insieme formano una frase che si compone man mano girando nelle varie tappe. È un modo per incentivare i bambini a proseguire nel percorso andando nelle tappe successive a scoprire cosa trova».