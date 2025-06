Sulle Orobie ricompare l’orso bruno: avvistato a Schilpario a caccia di miele - Foto

Dopo più di un anno di assenza l’orso bruno è tornato a fare la sua comparsa sulle Orobie bergamasche. Precisamente in Valle di Scalve, nella conca dei Campelli a Schilpario, dopo che nel 2024 era stato avvistato al confine tra Valsassina e Valtaleggio.

A segnalarlo un apicoltore

Come nelle migliori storie, l’orso si è palesato per rubare il miele agli apicoltori. Viene da Schilpario, in particolare dall’incantevole Conca dei Campelli, la segnalazione della presenza di un orso bruno (gli ultimi avvistamenti erano stati tra Valsassina e Val Taleggio), rilevata dalla Polizia provinciale di Bergamo a seguito della segnalazione di un apicoltore del posto. Quest’ultimo, sabato mattina, si è attivato dopo aver trovato una delle proprie arnie completamente divelta, con i telaini che contengono le covate e il melario «consumati» del miele e delle api che lo stavano producendo.