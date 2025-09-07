Burger button
Cronaca / Valle Imagna
Domenica 07 Settembre 2025

Con lo sguardo al cielo: nonostante le nuvole ecco l’eclissi lunare - Foto e video

IL FENOMENO. Un fenomeno che si verifica circa ogni due anni. Tantissime le persone sulle Mura per immortalare lo spettacolo, ma le nuvole non hanno aiutato. In montagna più fortuna. Qui gli scatti dai Colli di San Fermo e da Colere.

Redazione Web
Redazione Web

Domenica 7 settembre ai Colli di San Fermo. Foto di Pietro Rinadi e Antonio Finazzi
Domenica 7 settembre ai Colli di San Fermo. Foto di Pietro Rinadi e Antonio Finazzi

Colli di San Fermo

Non un fenomeno astronomico raro, ma affascinante da osservare. Domenica 7 settembre, dalle 19,30, la luna si è tinta di rosso per poi dar vita a una eclissi. Totale. «Con sole, terra e luna allineati, si tratta di una eclissi lunare totale – spiega Massimiliano Zulian della Torre del Sole di Brembate Sopra -. In questa configurazione l’atmosfera rifrange e divide la luce del sole riflettendo la parte rossa dello spettro verso la luna, che è nel cono d’ombra della terra, e dandole un colore rossastro perfetto».

La foto dell’eclissi dai Colli di San Fermo
La foto dell’eclissi dai Colli di San Fermo
(Foto di Pietro Rinadi e Antonio Finazzi)
La foto dell’eclissi dai Colli di San Fermo
La foto dell’eclissi dai Colli di San Fermo
(Foto di Pietro Rinadi e Antonio Finazzi)
In attesa per l'eclissi sulle Mura di Bergamo
In attesa per l'eclissi sulle Mura di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Tantissime le persone che si sono date appuntamento in luoghi di osservazione privilegiata per assistere allo spettacolo: anche a Bergamo sulle Mura di Città Alta molti gli spettatori, ma il cielo nuvoloso non ha aiutato e non ha permesso di osservare il fenomeno.

E’ andata meglio in montagna e in altre località della provincia come i Colli di San Fermo dove la foschia si è diradata ed è stato possibile fotografare l’eclissi. Qui le foto di Pietro RInadi e Antonio Finazzi e, da Colere, di Francesco Belingheri.

A Colere
A Colere
(Foto di Francesco Belingheri)
A Colere
A Colere
(Foto di Francesco Belingheri)
Gnte al buio in attesa dell’eclissi
Gnte al buio in attesa dell’eclissi
(Foto di Beppe Bedolis)

A San Tomè

Sul territorio non sono mancate le iniziative organizzate per poter osservare il fenomeno, come quella a San Tomè, ad Almenno San Bartolomeo, con il sottofondo della musica del maestro Sebastiano Mazzoleni, dalle 19 alle 22, proposta dalla locale Proloco in collaborazione con il Gruppo Bersaglieri Almenno.

