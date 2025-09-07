Con lo sguardo al cielo: nonostante le nuvole ecco l’eclissi lunare - Foto e video

Non un fenomeno astronomico raro, ma affascinante da osservare. Domenica 7 settembre, dalle 19,30, la luna si è tinta di rosso per poi dar vita a una eclissi. Totale. «Con sole, terra e luna allineati, si tratta di una eclissi lunare totale – spiega Massimiliano Zulian della Torre del Sole di Brembate Sopra -. In questa configurazione l’atmosfera rifrange e divide la luce del sole riflettendo la parte rossa dello spettro verso la luna, che è nel cono d’ombra della terra, e dandole un colore rossastro perfetto».

La foto dell'eclissi dai Colli di San Fermo

La foto dell'eclissi dai Colli di San Fermo

(Foto di Pietro Rinadi e Antonio Finazzi)

In attesa per l'eclissi sulle Mura di Bergamo

(Foto di Bedolis) Tantissime le persone che si sono date appuntamento in luoghi di osservazione privilegiata per assistere allo spettacolo: anche a Bergamo sulle Mura di Città Alta molti gli spettatori, ma il cielo nuvoloso non ha aiutato e non ha permesso di osservare il fenomeno.

E’ andata meglio in montagna e in altre località della provincia come i Colli di San Fermo dove la foschia si è diradata ed è stato possibile fotografare l’eclissi. Qui le foto di Pietro RInadi e Antonio Finazzi e, da Colere, di Francesco Belingheri.

A Colere

A Colere

(Foto di Francesco Belingheri)

Gnte al buio in attesa dell’eclissi

A San Tomè