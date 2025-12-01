Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 01 Dicembre 2025

A Valcanale si pattina sul ghiaccio, aperta la pista

LA NOVITÀ. La pista, che si estende per 500 metri quadrati, per il momento aprirà solo nei giorni festivi di pomeriggio dalle 15 alle 18 e la sera dalle 20 alle 22, oppure anche in altri giorni su richiesta di gruppi.

Enzo Valenti
Enzo Valenti
La nuova pista di ghiaccio a Valcanale di Ardesio
La nuova pista di ghiaccio a Valcanale di Ardesio
(Foto di Orobie)

Ardesio

«Desidero ringraziare i volontari dell’oratorio di Valcanale che, con la messa in funzione del campo di pattinaggio su ghiaccio, quest’anno opportunamente ingrandito, consentono a una piccola comunità come la nostra di essere sempre viva»: queste le parole di don Antonio Locatelli, parroco di Ardesio, Bani e Valcanale, in occasione dell’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio, che si è tenuta sabato all’oratorio della pittoresca contrada di Ardesio.

La pista, che si estende per 500 metri quadrati, per il momento aprirà solo nei giorni festivi di pomeriggio dalle 15 alle 18 e la sera dalle 20 alle 22, oppure anche in altri giorni su richiesta di gruppi. Nel periodo natalizio, con gli stessi orari, sarà aperta tutti i giorni della settimana. Per poter pattinare i bambini fino ai 10 anni compresi pagheranno 3 euro, gli adulti 5 euro, mente il costo per il noleggio pattini è di 2 euro. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giovanni al numero di telefono 329.0069973.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ardesio
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Svaghi (generico)
Sport
Pattinaggio artistico
don Antonio Locatelli
Natale 2025