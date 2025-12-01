A Valcanale si pattina sul ghiaccio, aperta la pista

«Desidero ringraziare i volontari dell’oratorio di Valcanale che, con la messa in funzione del campo di pattinaggio su ghiaccio, quest’anno opportunamente ingrandito, consentono a una piccola comunità come la nostra di essere sempre viva»: queste le parole di don Antonio Locatelli, parroco di Ardesio, Bani e Valcanale, in occasione dell’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio, che si è tenuta sabato all’oratorio della pittoresca contrada di Ardesio.

La pista, che si estende per 500 metri quadrati, per il momento aprirà solo nei giorni festivi di pomeriggio dalle 15 alle 18 e la sera dalle 20 alle 22, oppure anche in altri giorni su richiesta di gruppi. Nel periodo natalizio, con gli stessi orari, sarà aperta tutti i giorni della settimana. Per poter pattinare i bambini fino ai 10 anni compresi pagheranno 3 euro, gli adulti 5 euro, mente il costo per il noleggio pattini è di 2 euro. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Giovanni al numero di telefono 329.0069973.