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Cronaca / Valle Seriana Martedì 26 Maggio 2026

Alzano Lombardo, fiamme in un campo di sterpaglie. Ustionato 79enne

L’INCENDIO. L’allarme è scattato poco prima delle 13 in via Fornaci. L’uomo portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Alzano Lombardo, fiamme in un campo di sterpaglie. Ustionato 79enne
L’elisoccorso in una foto d’archivio

Alzano Lombardo

Un uomo di 79 anni è stato soccorso in codice rosso ad Alzano Lombardo, a seguito di un incendio. Ancora pochi i dettagli: l’allarme è scattato in via Fornaci, nella zona che porta alle frazioni di Lacca e Olera, poco prima delle 13, per delle fiamme in un campo di sterpaglie.

I soccorsi

Immediato l’intervento delle squadre antincendio boschivo: l’uomo ha rimediato ustioni di secondo e terzo grado alla testa, al volto e agli arti superiori. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle ustioni.

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