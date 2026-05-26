Alzano Lombardo, fiamme in un campo di sterpaglie. Ustionato 79enne

Un uomo di 79 anni è stato soccorso in codice rosso ad Alzano Lombardo, a seguito di un incendio. Ancora pochi i dettagli: l’allarme è scattato in via Fornaci, nella zona che porta alle frazioni di Lacca e Olera, poco prima delle 13, per delle fiamme in un campo di sterpaglie.

I soccorsi

Immediato l’intervento delle squadre antincendio boschivo: l’uomo ha rimediato ustioni di secondo e terzo grado alla testa, al volto e agli arti superiori. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, specializzato nel trattamento delle ustioni.