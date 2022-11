Ardesio piange Gabriele Zucchelli, morto mentre tagliava un albero: mercoledì i funerali

Tragedia nella mattinata di lunedì 21 novembre nella frazione di Valcanale di Ardesio, dove Gabriele Zucchelli, pensionato di 71 anni, è morto in seguito ai gravissimi traumi riportati mentre stava tagliando una pianta di noce, nel prato di un’abitazione a monte dell’oratorio, in via Alpe Corte. A dare l’allarme sarebbe stato un cugino della vittima, che era con lui e che, quando ha visto cos’era accaduto, ha immediatamente allertato i soccorsi: sul posto oltre ai vigili del fuoco di Clusone e ai carabinieri di Ardesio, la centrale operativa del 118 ha inviato l’elisoccorso e un’ambulanza della Croce blu di Gromo, purtroppo però il medico a bordo non ha potuto far altro che constatare il decesso del pensionato. Il magistrato di turno ha dato il nullaosta alla sepoltura e i funerali di Gabriele Zucchelli verranno celebrati mercoledì 23 novembre alle 14,30 partendo dall’abitazione in via Stalla in contrada Zanetti verso la chiesa di Valcanale.