Baita Zuccotto immersa in 60 cm di neve, ma a marzo 2025 erano 90

Con l’inizio della primavera meteorologica è ormai tempo di bilanci per comprendere quale sia lo spessore residuo del manto nevoso in quota e quali differenze ci possano essere rispetto allo stesso periodo del passato più recente. A tal proposito, può risultare molto utile il confronto tra le varie fotografie scattate negli scorsi anni all’esterno della baita Zuccotto, posta a 1.713 metri di quota in Alta Val Sedornia, luogo raggiungibile sia da Gandellino che da Lizzola .

Il confronto

Nella giornata di sabato 7 marzo lo spessore del manto nevoso (ormai assestato), nell'area pianeggiante all'esterno della baita, era di una sessantina di centimetri contro i 90 dello scorso anno e i 120 centimetri del 2024.

La baita Zuccotto il 7 marzo 2026

(Foto di Mirco Bonacorsi) Nel biennio tra il 2022 e il 2023 andò decisamente peggio, se si considera che lo spessore del manto nevoso non superò la trentina di centimetri e i successivi mesi primaverili ed estivi furono poi avari di precipitazioni, tanto da portare a frequenti situazioni di carenza idrica.

Nel 2012 pochi accumuli, ma poi le precipitazioni

Dal 2008 a oggi, l’inizio di marzo che ha registrato gli accumuli più scarsi è stato quello del 2012, ma con la non trascurabile differenza che i mesi successivi di quell’anno furono caratterizzati da abbondanti precipitazioni, tant’è che i bacini e i laghetti naturali in quota non manifestarono infatti nessuna situazione di criticità.

Il record del 2014