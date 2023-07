Cade nel Serio in piena, salvato dai Vigili del fuoco

Poco distante dal punto in cui è stato salvato, c’è una tenda, tipo una canadese, con qualche misero allestimento, abiti, scarpe in una piccola zona verde in riva al fiume, tra Alzano e Villa di Serio. Vive lì, raccontano alcuni testimoni, l’uomo che giovedì ha rischiato di essere travolto dalla piena improvvisa del Serio, salvato solo grazie alla tempestività di qualcuno che ha dato l’allarme e dei soccorsi che sono giunti sul posto.

Per raggiungere il senzatetto - un senegalese di 43 anni - i vigili del fuoco si sono calati dal ponte della provinciale 35. Lo hanno raggiunto non senza difficoltà e grazie alle funi l’hanno riportato in sicurezza, sulla strada soprastante il ponte. Non è in pericolo di vita, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Alzano dove è sotto osservazione dei medici per ipotermia.

La ricostruzione del salvataggio

È accaduto verso le 9,15 al confine tra Alzano Lombardo e Villa di Serio, segnato dal corso del fiume. «Qualcuno lo ha visto perdere l’equilibrio e cadere in acqua, sono stati chiamati subito i soccorritori», testimoniano da un bar di Villa di Serio. In quella zona la strada è costeggiata dalle piste ciclabili lungo entrambe le corsie di marcia. Qualcuno che stava transitando lungo la via principale ha notato le urla disperate del senegalese quasi sommerso dall’acqua. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Bergamo con il nucleo Saf, speleo alpino fluviale, e due squadre, entrambi dal comando provinciale di Bergamo. Per consentire lo svolgimento dell’intervento la provinciale della Val Seriana è stata chiusa al traffico per un’ora, con il supporto della polizia locale di Alzano che ha gestito la viabilità.

La complicata operazione di salvataggio dei Vigili del fuoco Sembra che il senegalese stesse camminando lungo l’argine del fiume quando è finito nell’acqua per cause che sono in via di accertamento e non è riuscito a tornare a nuoto verso gli argini. La corrente era troppo forte e lo spingeva in direzione opposta. Malgrado lo sforzo di tornare verso la sponda prossima al ponte, la forza dell’acqua stava prevalendo. I pompieri sono intervenuti in tempo, hanno raggiunto la sua posizione e grazie ad alcune funi lo hanno imbracato e salvato. I Saf lo hanno tirato fuori dall’acqua calandosi dal ponte del Serio. Un’operazione di salvataggio in piena regola, durata circa un’ora di tempo a causa della pioggia e della conseguente piena del fiume. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Alzano competenti per territorio. L’uomo da tempo vive lungo gli argini del Serio. Si tratta di un senegalese senza fissa dimora. Alcuni residenti del paese hanno detto di averlo visto in quella zona «con la stufetta e un materasso, vive lì nel periodo estivo», racconta una donna del paese.

Le testimonianze

«Lo avevamo visto anche un anno fa, vive sotto il ponte, in una spiaggetta lungo il fiume – dice Mara Foresti, imprenditrice della zona –. Ricordo che la scorsa estate, prima di un temporale, un mio zio è andato lì in bici per dirgli di spostarsi perché il fiume stava per esondare. Per fortuna non era accaduto nulla, questa mattina invece lo stesso uomo è finito nell’acqua ed era in difficoltà ad uscire».