Sabato 06 Dicembre 2025
Clusone, è ancora Notte Bianca, da sabato le letterine per Santa Lucia
GLI APPUNTAMENTI. Torna da domenica 7 dicembre la tradizionale manifestazione di festa. Mercatini, negozi aperti, artisti di strada e la Casa di Babbo Natale.
Concerti, spettacoli di artisti di strada, mercatini di Natale e la Casa bergamasca di Babbo Natale, negozi aperti, installazioni luminose, giostre, punti ristoro: a Clusone domani torna la Notte Bianca, tradizionale evento che da anni viene proposto dalla Turismo Pro Clusone in collaborazione con l’amministrazione, in occasione del ponte dell’Immacolata. Tanti gli eventi in programma dalle 10 con l’apertura dei mercatini di Natale (fino alle 22) e della Casa bergamasca di Babbo Natale (10-12 e 14-18, consigliato acquisto ingresso on line) e poi gli eventi dalle 14 fino alle 23,30. Prima tappa la corte del palazzo comunale dove saranno allestiti gli antichi mestieri (14-19). Cinque i punti musica nelle piazze e vie della città dove si alterneranno dalle 16 alle 23 band e dj. Tre i punti ristoro: in piazza Orologio con i volontari della Turismo Pro Clusone, in piazza della Rocca con il Gruppo Alpini e in piazza Baradello con il Bar Mantegazza. In piazza Manzù ci saranno le giostre e si potrà anche girare tra le vie del centro in carrozza. «La Notte Bianca – commentano i volontari della Turismo Pro Clusone – è un evento che contraddistingue l’inverno clusonese e che come ogni anno regala grandi emozioni a grandi e piccini». «Anche la Notte Bianca è frutto di un lavoro di squadra – spiega l’assessore alla Cultura Alessandra Tonsi –. Stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni e questo è soltanto grazie all’impegno di ognuno: volontari, commercianti, oratori e varie associazioni del territorio».
Santa Lucia
Intanto le letterine con i desideri dei bimbi sono già pronte mentre cresce l’attesa per l’arrivo di Santa Lucia e a Clusone sono tante le iniziative in vista della notte tra il 12 e il 13 dicembre proposte dalle parrocchie di Clusone e Fiorine, Comune e Turismo Pro Clusone. Accompagnati dai genitori o dai nonni i bimbi potranno lasciare la letterina con i loro desideri da oggi nelle due chiese: a Clusone ai piedi del rinnovato altare di Santa Lucia nella Chiesa del Paradiso, e nella parrocchia delle Fiorine. Contestualmente i bimbi potranno ritirare un sacchetto di fieno per l’asinello e consegnare giocattoli (non con pile o digitali) e soprattutto materiale scolastico che saranno destinati ai bimbi ucraini. Tra le iniziative domani alle 14,30 all’Oratorio di Clusone e delle Fiorine ci sarà un momento di preghiera e la merenda di Santa Lucia. Venerdì 12, come da tradizione, ci sarà il passaggio di Santa Lucia: In programma alle 16,30 il ritrovo in San Defendente da dove partirà il corteo (17) verso la chiesa del Paradiso per un momento di preghiera e la merenda. Alle Fiorine il passaggio di Santa Lucia è previsto alle 18.
Il concorso
Anche quest’anno ci sarà il concorso «Aspettando Santa Lucia», dalle 16 di venerdì 12 alle 12 di domenica 14 si può inviare una foto dell’allestimento dello spuntino per Santa Lucia e l’asinello (vedi visitclusone.it), il più votato sul profilo Facebook di Visit Clusone vincerà due ingressi alla Casa bergamasca di Babbo Natale.
