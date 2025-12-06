Clusone, è ancora Notte Bianca, da sabato le letterine per Santa Lucia

Concerti, spettacoli di artisti di strada, mercatini di Natale e la Casa bergamasca di Babbo Natale, negozi aperti, installazioni luminose, giostre, punti ristoro: a Clusone domani torna la Notte Bianca, tradizionale evento che da anni viene proposto dalla Turismo Pro Clusone in collaborazione con l’amministrazione, in occasione del ponte dell’Immacolata. Tanti gli eventi in programma dalle 10 con l’apertura dei mercatini di Natale (fino alle 22) e della Casa bergamasca di Babbo Natale (10-12 e 14-18, consigliato acquisto ingresso on line) e poi gli eventi dalle 14 fino alle 23,30. Prima tappa la corte del palazzo comunale dove saranno allestiti gli antichi mestieri (14-19). Cinque i punti musica nelle piazze e vie della città dove si alterneranno dalle 16 alle 23 band e dj. Tre i punti ristoro: in piazza Orologio con i volontari della Turismo Pro Clusone, in piazza della Rocca con il Gruppo Alpini e in piazza Baradello con il Bar Mantegazza. In piazza Manzù ci saranno le giostre e si potrà anche girare tra le vie del centro in carrozza. «La Notte Bianca – commentano i volontari della Turismo Pro Clusone – è un evento che contraddistingue l’inverno clusonese e che come ogni anno regala grandi emozioni a grandi e piccini». «Anche la Notte Bianca è frutto di un lavoro di squadra – spiega l’assessore alla Cultura Alessandra Tonsi –. Stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni e questo è soltanto grazie all’impegno di ognuno: volontari, commercianti, oratori e varie associazioni del territorio».