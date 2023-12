Detenzione illecita di armi, arrestato 36enne in Val Seriana

La vicenda trae origine da informazioni acquisite dai militari circa presunti maltrattamenti perpetrati negli ultimi tre mesi dall’uomo nei confronti della convivente e circa la presenza in abitazioni di armi. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato 2 fucili da caccia,1 carabina ad aria compressa; circa 500 proiettili di vario calibro; 3 coltelli della serie “Rambo” con lama dai 22 ai 30 cm, tutti sottoposti a sequestro poiché mai denunciati e perché l’arrestato non possiede alcun titolo autorizzativo da parte della polizia.

L’uomo si giustificato con le forze dell’ordine dicendo di avere una passione “collezionistica” per le armi. Non sarebbero invece emersi riscontri in riferimento ai presunti maltrattamenti in famiglia. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di convalida del gip.