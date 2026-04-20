Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Lunedì 20 Aprile 2026

Dopo il weekend dal tempo instabile, le temperature continueranno a scendere

LE PREVISIONI. La neve è tornata sulle nostre montagne. Ancora fresco ad inizio settimana, nella seconda parte è atteso un graduale miglioramento.

Claudia EspositoMirco Bonacorsi
Claudia EspositoMirco Bonacorsi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Dopo il weekend dal tempo instabile, le temperature continueranno a scendere
Il Pizzo Coca imbiancato
(Foto di Bonacorsi)

Temperature in calo, rovesci diffusi, grandinate e neve sopra i 2.500 metri. La primavera lascia spazio a una fase più instabile: il cambio di scenario si è fatto sentire fin dalla prima mattinata di domenica, con il passaggio di due sistemi temporaleschi. Il primo, più organizzato, ha interessato anche le zone di pianura, mentre nel pomeriggio i fenomeni si sono concentrati soprattutto sulle Orobie, ma sempre con accumuli contenuti e compresi tra i 5 mm della Bassa e i 10 di Isola e Hinterland, fino ai 30-40 sulle Orobie.

Segnalate anche grandinate, in particolare in città e Val San Martino. «Almeno fino a mercoledì – spiega Daniele Berlusconi, meteorologo di “3B Meteo”– avremo un continuo afflusso di aria più fresca a intermittenza, accompagnata da rientri di aria umida da est in Valle Padana. Questo favorirà rovesci e temporali sparsi, anche se via via meno intensi».

«Nella seconda parte della settimana è atteso un graduale miglioramento con temperature in risalita»

Ancora calo delle temperature

Il motivo è il progressivo calo delle temperature, atteso tra martedì e mercoledì, anche di 3-4 gradi, che andrà ad aggiungersi a quello di domenica 19 aprile, dove i 24,2 gradi alla frazione Geromina di Treviglio sono la massima più alta registrata in giornata dalle stazioni on line del Centro meteo lombardo, ma, in generale, si sono toccati tra i 22 e 23 gradi nelle zone di pianura, per scendere gradualmente salendo di quota. Nei giorni scorsi, invece, si erano raggiunti i 26 gradi in pianura, ben sopra la media del periodo che è di 19-20. «Nei prossimi giorni la quota neve sarà in lieve calo, mentre nella seconda parte della settimana è atteso un graduale miglioramento con temperature in risalita».

Dopo il weekend dal tempo instabile, le temperature continueranno a scendere
I pizzi Cavrèl e Cappuccello, visti da Valbondione
(Foto di Mirco Bonacorsi)

E in pochi, nella parte alta delle nostre valli, si sarebbero immaginati un risveglio domenicale con il ritorno della neve, soprattutto per le temperature registrate nei giorni scorsi. Domenica mattina invece gli abitanti dei paesi di fondovalle, a cui fanno da cornice le montagne orobiche più elevate, hanno potuto verificare come, durante la notte, la neve fosse tornata a fare la sua comparsa fin verso i 2.400-2.500 metri di quota. La cosa appariva quindi più evidente sui pizzi Redorta, Scais, Coca (che superano i 3.000 metri) ma anche Cavrèl, Cappuccello, Torena, Cime di Caronella, Recastello e Tre Confini. Una fugace apparizione però, rimasta visibile fino a metà mattinata quando l’azione dei raggi solari si è fatta più incisiva sebbene con temperature in calo rispetto ai giorni scorsi.

Le temperature

La conferma è arrivata anche dai dati trasmessi dalle stazione del Centro meteo lombardo, che hanno registrato una temperatura minima di 2,7 gradi al rifugio «Curò», 4,2 al rifugio «Capanna 2000» (Oltre il Colle) e 4,6 al rifugio «Passo San Marco» (Mezzoldo), temperatura resa comunque più pungente dall’azione del vento che ha segnato una velocità rispettivamente di 48, 68 e 47 chilometri all’ora.

«Sabato in tarda serata – fa sapere un alpinista di rientro dal rifugio “Merelli” al Coca – sono partito da Valbondione indossando un capo con manica lunga ma dopo alcuni minuti mi sono dovuto fermare per toglierlo. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) l’aria è decisamente più frizzante soprattutto perché si sta facendo sentire l’azione del vento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Meteo
Previsioni
Bollettini meteo
Cambiamenti climatici
Ambiente
Risorse naturali
Daniele Berlusconi
Claudia Esposito
Mirco Bonacorsi
3b meteo
Centro Meteo Lombardo