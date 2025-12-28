Cronaca / Valle Seriana
Domenica 28 Dicembre 2025
Fioriture tardive dei rododendri in quota: le foto da Lizzola
IL FENOMENO. Quello delle fioriture tardive dei rododendri in quota negli ultimi anni si è manifestato con una preoccupante continuità. La causa è naturalmente da ricercarsi nelle temperature superiori alla media (in riferimento al periodo preso in considerazione) ed alla mancanza della copertura nevosa.
Lizzola
La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio della vigilia di Natale quando una sporadica nevicata ha imbiancato la parte alta delle nostre valli; il cespuglio, con una decina di nuove fioriture, è stato infatti individuato a circa 1700 metri di quota nella zona dell’alpeggio di Pasevra (sopra Lizzola), dove generalmente compie il suo normale ciclo vegetativo ad inizio giugno.
Che il fenomeno sia da inscrivere alle condizioni climatiche registrate nei giorni scorsi (con frequenti situazioni di inversione termica rispetto alle zone di fondovalle) trova conferma nel fatto che la scorsa settimana il medesimo arbusto presentava numerose gemme pronte ad aprirsi, ma in nessuna di queste si riusciva ancora ad intravedere la tipica colorazione delle sue fioriture.
L’anomalia vegetativa assume ancor più rilevanza se si considera che, sempre sullo stesso esemplare, erano già stati individuati nuovi fiori lo scorso 7 novembre, poi appassiti nell’arco di alcuni giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA