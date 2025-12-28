Fioriture tardive dei rododendri in quota: le foto da Lizzola

La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio della vigilia di Natale quando una sporadica nevicata ha imbiancato la parte alta delle nostre valli; il cespuglio, con una decina di nuove fioriture, è stato infatti individuato a circa 1700 metri di quota nella zona dell’alpeggio di Pasevra (sopra Lizzola), dove generalmente compie il suo normale ciclo vegetativo ad inizio giugno.