Cronaca / Valle Seriana
Martedì 30 Dicembre 2025
Gandino, scontro tra una moto e un furgone. Ferito 14enne
I SOCCORSI. Il giovane portato in codice giallo all’ospedale di Seriate. A causare l’incidente sarebbe stata una mancata precedenza.
Gandino
Scontro tra un furgone di piccole dimensioni e una moto, a Gandino, all’incrocio tra via Fantoni e via Carnovali, nel primo pomeriggio del 30 dicembre.
L’incidente a Gandino
Ad avere la peggio il motociclista, un 14enne del posto, portato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente per i rilievi, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. Illeso il conducente del furgone, un Ford Transit. I pretest alcolimetrici hanno dato esito negativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA