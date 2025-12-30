Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 30 Dicembre 2025

Gandino, scontro tra una moto e un furgone. Ferito 14enne

I SOCCORSI. Il giovane portato in codice giallo all’ospedale di Seriate. A causare l’incidente sarebbe stata una mancata precedenza.

L’incidente a Gandino
L’incidente a Gandino

Gandino

Scontro tra un furgone di piccole dimensioni e una moto, a Gandino, all’incrocio tra via Fantoni e via Carnovali, nel primo pomeriggio del 30 dicembre.

L’incidente a Gandino

Ad avere la peggio il motociclista, un 14enne del posto, portato in codice giallo all’ospedale di Seriate. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente per i rilievi, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza. Illeso il conducente del furgone, un Ford Transit. I pretest alcolimetrici hanno dato esito negativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gandino
Seriate
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti