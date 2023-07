Gazzaniga, da venerdì addio al senso unico alternato sulla statale

Una buona notizia, in vista anche del fine settimana, con la strada presa d’assalto da turisti e visitatori per raggiungere le valli e le zone più attrattive del territorio . Il cedimento, nella serata di venerdì scorso all’altezza del mobilificio Ongaro Arreda, aveva infatti avuto pesanti ripercussioni sul traffico durante lo scorso weekend (ma anche nei giorni successivi), con tempi di percorrenza infiniti e la conseguente esasperazione degli automobilisti.

Il tratto di strada ammalorato, è infatti percorribile a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e rappresenta un punto cruciale per il collegamento tra la città e le valli. Oltre un’ora per percorrere pochi chilometri. E non è andata meglio a chi ha optato per l’unica alternativa possibile, passando all’interno dei centri abitati della Media valle: in poco tempo anche lì si è paralizzato il traffico. A peggiorare la situazione, negli ultimi giorni, diversi incidenti stradali accaduti lungo la 671.