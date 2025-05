Gorno, frana sulla strada urta un’auto. Illesa la coppia a bordo

La frana, comunque contenuta, ha urtato un’auto in transito, una Renault Kadjar sulla quale viaggiava una coppia, che è rimasta illesa. Ad assistere alla frana il sindaco Giampiero Calegari che, in qualità di presidente della Comunità montana Valle Seriana, stava tornando da un incontro al colle di Zambla con il suo omologo della Valle Brembana, Valeriano Bianchi. La strada è stata occupata per metà e risulta comunque agibile. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sempre i pompieri sono intervenuti per il maltempo anche in via Faccanoni a Cerete, per una pianta caduta, e a Ponteranica, in via Maresana, per un albero sulla strada.