Mirko Nicoli ha vinto la spettacolare corsa delle uova di Gandino - Foto e video

Nella serata di venerdì 3 luglio a Gandino è andata in scena la tradizionale corsa delle uova, organizzata dall’Atalanta club Valgandino. A trionfare è stato Mirko Nicoli, che è riuscito a raccogliere le 100 uova disposte a un metro l’una dall’altra, tra la piazza Vittorio Veneto e la Chiesa di Santa Croce (via Dante) prima che il corridore Giovanni Bosio riuscisse a percorrere il tragitto Gandino-Fiorano al Serio andata e ritorno. Il suo tempo è stato di 39’28” (ma Bosio è arrivato due secondi dopo). Nicoli, del 2002, è il già giovane partecipante del nuovo millennio.