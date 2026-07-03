Mirko Nicoli ha vinto la spettacolare corsa delle uova di Gandino - Foto e video
LA FESTA. Dopo il traguardo il tradizionale bagno nella fontana con lo «sfidante» Giovanni Bosio, arrivato a due secondi di distanza.Lettura meno di un minuto.
Gandino
Nella serata di venerdì 3 luglio a Gandino è andata in scena la tradizionale corsa delle uova, organizzata dall’Atalanta club Valgandino. A trionfare è stato Mirko Nicoli, che è riuscito a raccogliere le 100 uova disposte a un metro l’una dall’altra, tra la piazza Vittorio Veneto e la Chiesa di Santa Croce (via Dante) prima che il corridore Giovanni Bosio riuscisse a percorrere il tragitto Gandino-Fiorano al Serio andata e ritorno. Il suo tempo è stato di 39’28” (ma Bosio è arrivato due secondi dopo). Nicoli, del 2002, è il già giovane partecipante del nuovo millennio.
Mossiere è stato Oliviero Bosatelli, recordman di raccolta uova in 37’44’’ nel ’96. Dopo la gara e il tradizionale «bagno» degli atleti nella fontana, è partita la Notte bianca organizzata da «I negozi per Gandino» e Pro loco, con uova sode, frittata e vino servite dal locale Gruppo Alpini sotto i portici del municipio, dove era anche esposta una mostra sulla corsa che sarà poi itinerante.
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