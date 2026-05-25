Si riconfermano Morstabilini a Clusone, Vivi a Sorisole e Bandera ad Almè -Tutti i sindaci eletti

I primi a festeggiare sono i sostenitori di Massimo Morstabilini che a Clusone si è riconfermato sindaco della cittadina seriana. I dati ufficiali danno Morstabilini al 61,36% e lo sfidante Giuseppe Balduzzi al 38,64%.

«Proviamo una grande gioia, ci speravamo tanto, finalmente abbiamo una risposta ai nostri dubbi. Siamo molto contenti - ha detto il riconfermato sindaco Massimo Morstabilini - Grazie a tutti i clusonesi che ci hanno votato, hanno capito la bontà di quanto abbiamo fatto finora, per il bene assoluto della nostra comunità che è quello che ci spinge. Tanta passione e tanto cuore. - ha aggiunto - Garantisco a tutti che da domani continueremo a lavorare. La squadra è fantastica».

Le prime parole di Massimo Morstabilini rieletto sindaco a Clusone. Video di Yuri Colleoni

A Sorisole riconferma per Stefano Vivi del centrodestra. Emanuele Zambelli di «Siamo Sorisole» si è fermato al 39.99%, mentre Siomne Stecchetti di «Patto per Sorisole-Patto per il Nord-Civiche»

Massimo Bandera si riconferma sindaco ad Almè con un semiplebiscito. Il primo cittadino uscente ha ottenuto il 70,99%. Sono rimasti al 21,83% Michele Olivati di Almé in Progetto e al 7,18 Giuseppe Boffelli di Fratelli d’Italia.

A Cividate al Piano si è imposto Nicola Moioli di «Insieme si può» che ha battuto Mauro Eugenio Pedona che si è fermato al 36,40%.

Nicola Moioli festeggia la vittoria a Cividate al Piano A Gazzaniga si conferma il centrodestra con il vice sindaco uscente Angelo Merici che si impone su Antonio Baleri.

A Cene è stato eletto Roberto Radici della lista «Noi per Cene» con il 61,04% dei voti, Gaia Anselmi della «Lista Civica-Lega», si è fermata «38,39%. Per il paese si tratta di un risultato storico visto che dal 1990 in paese si eleggeva il candidato leghista. In questo caso i cittadini hanno preferito cambiare, scegliendo Radici invece della candidata leghista Gaiai Anselmi.

I festeggiamenti di Roberto Radici a cene, dove dopo 36 anni la Lega ha perso la sua roccaforte Maurizio Esti confermato sindaco di Solto Collina con 553 voti contro i 397 di Davide Romeli. In tutto i votanti sono stati 991. Consiglio comunale. Maggioranza: Sabrina Amaglio 81 preferenze, Alessandro gualeni 35 preferenze, Katia Rosa Boni 25 preferenze, Maurizio Badon 11, Michele Canobbio 11, Stefano Ottaviani 11, Marco Polini 9. Minoranza: Filippo Cassarino 51 voti, Silvano Fusari 44 voti.

Esti rieletto a Solto Collina

(Foto di Giuseppe Arrighetti) A Borgo di Terzo Stefano Vavassori è stato rieletto sindaco con 242 voti contro i 234 di Mauro Fadini. Il consiglio comunale sarà così composto. Maggioranza: Massimiliano Meli (24), Gianfranco Brignoli (24), Jasmine Rota (18), Luca Carozzi (14), Maurizio Valle (13), Antonella Mora (10), Massimo Bellini (6). Minoranza: Mauro Fadini, Michele Giacinti (40), Patrik Colonetti (11).

A Oneta si è imposto Federico Valle di «Vivere Oneta» che è il nuovo sindaco con il 76,39%, ha battuto Alex Airoldi di «Amiamo Oneta-Oneta Riparte» con il 22,78% e Francesco Paolo di «Progetto Popolare» che ha ottenuto lo 0,83%.

A Colere è ufficiale l’affermazione di Alex Belingheri, Montagna Viva Colere.

A Parzanica Corrado Danesi è il nuovo sindaco con 169 voti contro i 73 di Gian Pietro Paratico. Consiglio comunale. Maggioranza: Paolo Recla 15, Alessandra Bettoni 14, Laura Bonomelli 13, Fabrizio Gabanelli 12, Pasino Olindo 11. Minoranza: Simona Danesi 13, Teodoro Flannonio 7.

Altri tre sindaci già eletti avendo avuto una sola lista e tutti e tre hanno superato il quorum di votanti: Gianfranco Lazzarini a Valleve. Consiglio comunale: Simone Eroini (16), Stefano Locatelli (11), Silvia Baldini (5), Ermanno Cattaneo (5), Giacomo Biraghi (3), Letizia Franca Berera (1), Mauro Berera (0), Marco Cattaneo (0).



Stefania Siviero a Mezzoldo. Consiglio comunale: Valerio Lazzarini (13), Daniele Lazzarini (11), Alex Salvini (9), Fabio Balicco (6), Maurizia Lazzarini (4), Mauro Salvini (4), Lorenzo Tironi (4), Marzia Breviario (2), Riccardo Lazzarini (2).