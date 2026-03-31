Orobie, oltre un metro di neve in meno rispetto a un anno fa - La foto al Curò a confronto

Da un semplice confronto fotografico, tra gli scatti eseguiti sabato scorso al rifugio Curò e quelli del medesimo periodo dello scorso anno, si può comprendere come il quantitativo di neve oggi presente al suolo sia inferiore, con cespugli di pini mughi e rocce che affiorano in modo più evidente. Questo minor spessore si traduce, inevitabilmente, in uno «stoccaggio di neve» più limitato in vista del suo scioglimento tardo primaverile considerando poi che il livello della diga del Barbellino risulta già ora inferiore di alcuni metri rispetto allo scorso anno. Decisamente più marcata risulta invece la differenza rispetto all’inizio di aprile di due anni fa, come potevano confermare i dati ricavati dalle stazioni di Arpa Lombardia.