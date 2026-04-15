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Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 15 Aprile 2026

Per anni dietro il bancone dell’edicola-tabaccheria di Colzate, addio a Simona

ULTIMO SALUTO. Si è spenta a 55 anni Simona Solari.Il ricordo durante le esequie celebrate lunedì 13 aprile: «Portava il sole in tutto quello che faceva».

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

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Per anni dietro il bancone dell’edicola-tabaccheria di Colzate, addio a Simona
Simona Solari aveva 55 anni

Colzate

«Il suo cognome esprimeva bene il tratto fondamentale del suo carattere: Simona era una persona solare, portava il sole in tutto quello che faceva». Con queste parole il vicario parrocchiale di Colzate, don Mario Carrara, ha ricordato la cinquantacinquenne del paese Simona Solari, deceduta sabato 11 aprile, durante la celebrazione dei funerali che si sono svolti nel pomeriggio di lunedì 13.

Fino a gennaio 2025 aveva gestito l’edicola-tabaccheria

Simona era molto nota a Colzate soprattutto per aver gestito a lungo l’edicola e tabaccheria del paese, chiusa lo scorso 1° gennaio 2025, che rappresentava un punto di riferimento per la vita della comunità. Dopo alcuni mesi di lotta contro una malattia, Simona si è spenta lasciando nel dolore il marito Mauro e i figli Michela e Marco, i parenti e tanti amici e conoscenti.

Il ricordo: «Il sole nel nome e nel cuore»

«Il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri, nonostante la malattia, è sempre rimasto positivo»

«Il sole che aveva nel nome lo portava anche negli occhi e nel cuore – l’ha ricordata don Carrara –. Il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri, nonostante la malattia e le prove dolorose che ha dovuto affrontare, è sempre rimasto positivo».

Ancora, il vicario parrocchiale ha sottolineato che Simona Solari «è stata una persona capace di affrontare con coraggio, lottando sempre con speranza, la malattia, cercando di non far pesare sugli altri la sua situazione». La cerimonia delle esequie, che è stata molto partecipata da tanti fedeli del paese e non solo, è stata concelebrata anche dall’ex parroco di Colzate, don Paolo Biffi.

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