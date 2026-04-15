Per anni dietro il bancone dell’edicola-tabaccheria di Colzate, addio a Simona

«Il suo cognome esprimeva bene il tratto fondamentale del suo carattere: Simona era una persona solare, portava il sole in tutto quello che faceva». Con queste parole il vicario parrocchiale di Colzate, don Mario Carrara, ha ricordato la cinquantacinquenne del paese Simona Solari, deceduta sabato 11 aprile, durante la celebrazione dei funerali che si sono svolti nel pomeriggio di lunedì 13.

Fino a gennaio 2025 aveva gestito l’edicola-tabaccheria

Simona era molto nota a Colzate soprattutto per aver gestito a lungo l’edicola e tabaccheria del paese, chiusa lo scorso 1° gennaio 2025, che rappresentava un punto di riferimento per la vita della comunità. Dopo alcuni mesi di lotta contro una malattia, Simona si è spenta lasciando nel dolore il marito Mauro e i figli Michela e Marco, i parenti e tanti amici e conoscenti.

Il ricordo: «Il sole nel nome e nel cuore»

«Il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri, nonostante la malattia, è sempre rimasto positivo» «Il sole che aveva nel nome lo portava anche negli occhi e nel cuore – l’ha ricordata don Carrara –. Il suo modo di essere e di relazionarsi con gli altri, nonostante la malattia e le prove dolorose che ha dovuto affrontare, è sempre rimasto positivo».