«Romero» di Albino, l’omaggio degli studenti alla memoria della prof. Quarti

L’insegnante è mancata a fine novembre, all’età di 49 anni, dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte ha profondamente colpito tutta la comunità scolastica del Romero, ma in modo particolare i suoi studenti che anche sabato 6 dicembre hanno voluto ricordarla appunto con uno striscione esposto fuori dalla scuola. L’iniziativa è stata presa dai suoi ex studenti che evidentemente non solo non l’hanno dimenticata, ma la portano nel cuore. «Questa iniziativa nasce da un pensiero condiviso – sottolineano i suoi ex studenti che hanno organizzato il ricordo –. La professoressa si meritava un ultimo saluto da parte nostra, dai suoi studenti. Infatti per noi la prof Quarti non era solo una prof, ma era una presenza speciale, un’amica, una guida, una persona capace di regalare un sorriso anche nelle giornate più difficili».