Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 01 Dicembre 2025

Addio Manuela Quarti: passione per l’arte e desiderio di accendere curiosità negli studenti

IL LUTTO. Aveva 49 anni, abitava in Città Alta ed era insegnante al «Romero» di Albino. I funerali lunedì 1°dicembre alle 15 in Duomo a Bergamo.

Tiziana Sallese
Tiziana Sallese

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Manuela Quarti
Manuela Quarti

«Nel mio lavoro a scuola ritengo importante dedicarmi con passione, entrare in classe con il desiderio di aprire alla conoscenza attraverso la curiosità e mi auguro sempre per le mie alunne e alunni che possano sentirsi bene, sereni nell’affrontare gli impegni scolastici, che possano trovare dentro di sé e nel mondo intorno a loro, spazi di realizzazione in cui esprimere il loro potenziale e crescere come individui completi».

Così parlava di sé e del suo impegno come docente, in un’intervista per il blog della scuola, Manuela Quarti, professoressa di Storia dell’arte nelle classi del triennio all’Istituto Romero di Albino, mancata all’affetto dei suoi cari e della comunità scolastica dopo una lunga malattia, a 49 anni. Abitava in Città Alta.

I ricordi di chi la conosceva

«Era una donna straordinaria, colta e gentile, elegante e generosa, capace di lasciare il segno ovunque andasse, sempre con discrezione – la ricorda il marito Emilio Cassera –. L’ho amata davvero tantissimo. Era una storica dell’arte appassionata, con esperienze importanti alle spalle, come al Guggenheim di New York».

E della sua passione e dedizione sono testimoni i colleghi e le persone che l’hanno conosciuta. «Manuela era una docente con una preparazione e una professionalità eccezionali – ricorda Cristiana De Caro, docente e collaboratrice del preside –. Aveva una grande capacità, quella di essere vicina ai ragazzi con pacatezza e gentilezza, soprattutto verso gli studenti più fragili che trovavano in lei un punto di riferimento. Manuela per me era anche un’amica, che ho visto affrontare la malattia con speranza e voglia di tornare a scuola. Era convinta che dopo Natale avrebbe potuto riprendere servizio. E invece, purtroppo, le cose sono andate diversamente. Nessuno di noi dimenticherà il suo sorriso e il suo amore per la scuola. Tutta la comunità scolastica è profondamente addolorata per la sua perdita».

Scossi anche gli studenti, che hanno vissuto in prima persona quella passione e quell’entusiasmo verso la disciplina che la professoressa Quarti sapeva trasmettere: «I suoi studenti sono sconvolti –ribadisce la professoressa De Caro –. Per tutta la giornata di ieri ci siamo sentiti per condividere questa perdita. Domani (oggi per chi legge, ndr) saranno presenti alle esequie per tributarle un ultimo saluto. Manuela lascia un grande ricordo e un grande vuoto». La cerimonia funebre viene celebrata lunedì 1° dicembre, alle 15, nel Duomo di Città Alta.

