Addio Manuela Quarti: passione per l’arte e desiderio di accendere curiosità negli studenti

I ricordi di chi la conosceva

E della sua passione e dedizione sono testimoni i colleghi e le persone che l’hanno conosciuta. «Manuela era una docente con una preparazione e una professionalità eccezionali – ricorda Cristiana De Caro, docente e collaboratrice del preside –. Aveva una grande capacità, quella di essere vicina ai ragazzi con pacatezza e gentilezza, soprattutto verso gli studenti più fragili che trovavano in lei un punto di riferimento. Manuela per me era anche un’amica, che ho visto affrontare la malattia con speranza e voglia di tornare a scuola. Era convinta che dopo Natale avrebbe potuto riprendere servizio. E invece, purtroppo, le cose sono andate diversamente. Nessuno di noi dimenticherà il suo sorriso e il suo amore per la scuola. Tutta la comunità scolastica è profondamente addolorata per la sua perdita».