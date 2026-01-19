Cronaca / Valle Seriana
Rovetta, raccolta di capelli per gli ustionati di Crans-Montana: richieste anche dal Sud
L’INIZIATIVA. La parrucchiera Stefania Cafarchia: taglio e piega gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli, che saranno spediti in Svizzera per realizzare parrucche da destinare ai ragazzi rimasti ustionati.
Arrivano anche dal Sud Italia e da diverse province lombarde le richieste di donare i propri capelli per gli ustionati di Crans Montana grazie all’iniziativa della parrucchiera Stefania Cafarchia, proprietaria di Art Hair a Rovetta, che ha condiviso sui social di voler offrire taglio e piega gratuita a chi donerà almeno 20 centimetri di capelli per una buona causa. Obiettivo: spedire i capelli in Svizzera per realizzare parrucche da destinare agli ustionati.
«Mio figlio (classe 2011) ha la stessa età dei ragazzi che hanno perso la vita nell’incendio o sono rimasti gravemente ustionati – riferisce Stefania Cafarchia –. Quando ho saputo
dell’iniziativa svizzera ho pensato di fare qualcosa. Mi aiuta un’amica. Lunedì contatteremo i referenti svizzeri per capire come organizzare la spedizione». Ma Stefania è disponibile ad aiutare anche eventuali raccolte per i ragazzi ricoverati in Italia. «Ho ricevuto chiamate anche da Taranto, da Bergamo, Brescia, gente che vuole inviarmi i capelli o che verrà in negozio nei prossimi giorni».
Tra le caratteristiche necessarie per poter donare: la disponibilità a tagliare almeno 20 centimetri, meglio 25 o 30; capelli senza permanente e decolorazioni, mentre è possibile donare i capelli colorati ma meglio se naturali.
Come aderire
Chi volesse aderire all’iniziativa lanciata da Stefania, che oltre ad offrire taglio e piega si occuperà anche di spedire al centro di raccolta svizzero, può contattare il 379.1866895.
