Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 19 Gennaio 2026

Rovetta, raccolta di capelli per gli ustionati di Crans-Montana: richieste anche dal Sud

L’INIZIATIVA. La parrucchiera Stefania Cafarchia: taglio e piega gratuiti a chi dona almeno 20 centimetri di capelli, che saranno spediti in Svizzera per realizzare parrucche da destinare ai ragazzi rimasti ustionati.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Rovetta

Arrivano anche dal Sud Italia e da diverse province lombarde le richieste di donare i propri capelli per gli ustionati di Crans Montana grazie all’iniziativa della parrucchiera Stefania Cafarchia, proprietaria di Art Hair a Rovetta, che ha condiviso sui social di voler offrire taglio e piega gratuita a chi donerà almeno 20 centimetri di capelli per una buona causa. Obiettivo: spedire i capelli in Svizzera per realizzare parrucche da destinare agli ustionati.

«Mio figlio (classe 2011) ha la stessa età dei ragazzi che hanno perso la vita nell’incendio o sono rimasti gravemente ustionati – riferisce Stefania Cafarchia –. Quando ho saputo

Stefania Cafarchia proprietaria di Art Hair a Rovetta
Stefania Cafarchia proprietaria di Art Hair a Rovetta

dell’iniziativa svizzera ho pensato di fare qualcosa. Mi aiuta un’amica. Lunedì contatteremo i referenti svizzeri per capire come organizzare la spedizione». Ma Stefania è disponibile ad aiutare anche eventuali raccolte per i ragazzi ricoverati in Italia. «Ho ricevuto chiamate anche da Taranto, da Bergamo, Brescia, gente che vuole inviarmi i capelli o che verrà in negozio nei prossimi giorni».

Tra le caratteristiche necessarie per poter donare: la disponibilità a tagliare almeno 20 centimetri, meglio 25 o 30; capelli senza permanente e decolorazioni, mentre è possibile donare i capelli colorati ma meglio se naturali.

Come aderire

Chi volesse aderire all’iniziativa lanciata da Stefania, che oltre ad offrire taglio e piega si occuperà anche di spedire al centro di raccolta svizzero, può contattare il 379.1866895.

