Scarica di sassi sul Pizzo Recastello, due escursionisti feriti e trasportati in ospedale

Sei escursionisti coinvolti

L’infortunio attorno alle 14.20: le operazioni dei soccorsi sono state piuttosto complesse per via del meteo sfavorevole. In tutto gli escursionisti coinvolti sono stati sei: un uomo di 33 anni e una donna di 54 sono stati recuperati con due elicotteri del 118 e trasferiti in codice rosso e giallo agli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Civile di Brescia, mentre gli altri quattro sono stati portati alla piazzola del Soccorso alpino di Valbondione. In azione, oltre ai mezzi del 118, i tecnici del Soccorso alpino.