Scarica di sassi sul Pizzo Recastello, due escursionisti feriti e trasportati in ospedale
L’INCIDENTE. Brutto incidente in montagna con due persone ferite in modo grave. Intervento difficoltoso a causa del meteo avverso.Lettura meno di un minuto.
Valbondione
Due escursionisti sono rimasti feriti in modo serio domenica 31 maggio mentre percorrevano la «via normale» sopra Valbondione, al Pizzo Recastello, a circa 2.800 metri di quota: lungo il sentiero sono stati infatti colpiti da una raffica improvvisa di sassi.
Sei escursionisti coinvolti
L’infortunio attorno alle 14.20: le operazioni dei soccorsi sono state piuttosto complesse per via del meteo sfavorevole. In tutto gli escursionisti coinvolti sono stati sei: un uomo di 33 anni e una donna di 54 sono stati recuperati con due elicotteri del 118 e trasferiti in codice rosso e giallo agli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Civile di Brescia, mentre gli altri quattro sono stati portati alla piazzola del Soccorso alpino di Valbondione. In azione, oltre ai mezzi del 118, i tecnici del Soccorso alpino.
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