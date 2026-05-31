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Cronaca / Valle Seriana Domenica 31 Maggio 2026

Scarica di sassi sul Pizzo Recastello, due escursionisti feriti e trasportati in ospedale

L’INCIDENTE. Brutto incidente in montagna con due persone ferite in modo grave. Intervento difficoltoso a causa del meteo avverso.

Lettura meno di un minuto.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore
Scarica di sassi sul Pizzo Recastello, due escursionisti feriti e trasportati in ospedale
L’intervento dell’elisoccorso a Valbondione

Valbondione

Due escursionisti sono rimasti feriti in modo serio domenica 31 maggio mentre percorrevano la «via normale» sopra Valbondione, al Pizzo Recastello, a circa 2.800 metri di quota: lungo il sentiero sono stati infatti colpiti da una raffica improvvisa di sassi.

Sei escursionisti coinvolti

L’infortunio attorno alle 14.20: le operazioni dei soccorsi sono state piuttosto complesse per via del meteo sfavorevole. In tutto gli escursionisti coinvolti sono stati sei: un uomo di 33 anni e una donna di 54 sono stati recuperati con due elicotteri del 118 e trasferiti in codice rosso e giallo agli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Civile di Brescia, mentre gli altri quattro sono stati portati alla piazzola del Soccorso alpino di Valbondione. In azione, oltre ai mezzi del 118, i tecnici del Soccorso alpino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Fabio Conti