Scivola sul sentiero a Oneta, soccorsi in azione con l’elicottero dopo un’esercitazione

I tecnici si trovavano già in zona per un’esercitazione: mentre stavano rientrando, è arrivata la richiesta di intervento per una donna di 64 anni scivolata lungo il sentiero, nella zona sotto il Passo della Forca. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo che ha imbarcato i tecnici e li ha trasportati in quota, nei pressi della Croce dell’Alben.

Le operazioni si sono svolte in condizioni di vento e visibilità ridotta, poi le condizioni meteorologiche sono migliorate. La persona infortunata è stata raggiunta dalle squadre e dall’équipe sanitaria: valutato il ferito, è stata messa in sicurezza e preparata per l’evacuazione in elicottero. La donna è stata e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.