Cronaca / Valle Seriana
Domenica 05 Ottobre 2025

Scivola sul sentiero a Oneta, soccorsi in azione con l’elicottero dopo un’esercitazione

L’INTERVENTO. Una squadra del Soccorso alpino era impegnata in una esercitazione quando è intervenuta per prestare aiuto a una donna scivolata in una zona vicina. E’ successo poco prima delle 16 di domenica 6 ottobre nel territorio di Oneta.

Redazione Web
Redazione Web
Elisoccorso in azione in una foto di repertorio
Elisoccorso in azione in una foto di repertorio

Oneta

Qui sono scesi in campo i tecnici della Stazione di Oltre il Colle, VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico, con il supporto di un tecnico della Stazione di Valbondione.

I tecnici si trovavano già in zona per un’esercitazione: mentre stavano rientrando, è arrivata la richiesta di intervento per una donna di 64 anni scivolata lungo il sentiero, nella zona sotto il Passo della Forca. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo che ha imbarcato i tecnici e li ha trasportati in quota, nei pressi della Croce dell’Alben.

Le operazioni si sono svolte in condizioni di vento e visibilità ridotta, poi le condizioni meteorologiche sono migliorate. La persona infortunata è stata raggiunta dalle squadre e dall’équipe sanitaria: valutato il ferito, è stata messa in sicurezza e preparata per l’evacuazione in elicottero. La donna è stata e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

