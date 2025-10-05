Cronaca / Valle Seriana
Scivola sul sentiero a Oneta, soccorsi in azione con l’elicottero dopo un’esercitazione
L’INTERVENTO. Una squadra del Soccorso alpino era impegnata in una esercitazione quando è intervenuta per prestare aiuto a una donna scivolata in una zona vicina. E’ successo poco prima delle 16 di domenica 6 ottobre nel territorio di Oneta.
Qui sono scesi in campo i tecnici della Stazione di Oltre il Colle, VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico, con il supporto di un tecnico della Stazione di Valbondione.
I tecnici si trovavano già in zona per un’esercitazione: mentre stavano rientrando, è arrivata la richiesta di intervento per una donna di 64 anni scivolata lungo il sentiero, nella zona sotto il Passo della Forca. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo che ha imbarcato i tecnici e li ha trasportati in quota, nei pressi della Croce dell’Alben.
Le operazioni si sono svolte in condizioni di vento e visibilità ridotta, poi le condizioni meteorologiche sono migliorate. La persona infortunata è stata raggiunta dalle squadre e dall’équipe sanitaria: valutato il ferito, è stata messa in sicurezza e preparata per l’evacuazione in elicottero. La donna è stata e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.
