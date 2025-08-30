Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 30 Agosto 2025

Torna la neve sulle Orobie: cime imbiancate oltre i Duemila - Foto

METEO. Gli scatti dei rifugisti: dal Barbellino al Tagliaferri. Non è una novità: anche nel luglio scorso accadde la stessa cosa.

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Valbondione: la neve imbianca le vette più alte. Il Pizzo Strinato (2836 metri)
Valbondione: la neve imbianca le vette più alte. Il Pizzo Strinato (2836 metri)
(Foto di Fornoni)

Prima la grandine e, poco dopo, il ritorno della neve; è quanto è successo nell’arco di poche ore sulle montagne più alte delle nostre Orobie. Le testimonianze sono quelle di Mario Fornoni, gestore del rifugio Barbellino sopra Valbondione, e Francesco Tagliaferri, dell’omonimo rifugio in Valle di Scalve. «Nella giornata di venerdì 29 agosto – dice Fornoni – ha quasi sempre piovuto e nel pomeriggio ha fatto la sua comparsa anche la grandine che ha imbiancato la terrazza esterna ma anche i pizzi Cavrel, Diavolo e Strinato».

Pioggia e neve in alta quota

Il parziale dissolvimento delle nubi, e la c omparsa delle stelle poco prima di mezzanotte, sono state condizioni estemporanee perché prima dell’alba ha ripreso a piovere ma con le temperature in ulteriore calo rispetto al giorno precedente (alle baite di Maslana c’è chi ha acceso la stufa). «Alle prime luci di sabato qui avevamo 3 gradi e tutte le vette circostanti apparivano imbiancate fin verso i 2.500 metri di quota: Cime di Caronella, Torena, Strinato, Recastello, Cavrèl e Diavolo della Malgina».

Il rifugio Merelli al Coca con le montagne imbiancate alle spalle
Il rifugio Merelli al Coca con le montagne imbiancate alle spalle
Il Pizzo Recastello (2886 metri)
Il Pizzo Recastello (2886 metri)
(Foto di Bonacorsi)

Imbiancata anche lo scorso 7 luglio

Anche Francesco Tagliaferri, dai 2325 metri di quota del rifugio più alto delle Orobie Bergamasche, ricorda questi giorni di pioggia intensa che hanno visto il ritorno del sole nelle prime ore del pomeriggio di sabato. «Giovedì e venerdì non è arrivato nessuno e la cosa era del tutto comprensibile considerando che, soprattutto nella giornata di venerdì, ho visto scaricarsi parecchi fulmini. Alle 19 la pioggia, per qualche istante, è scesa mista a neve ma poi ha smesso e sono comparse le stelle e la luna. Verso le 2 di notte ho sentito che aveva ripreso a piovere e per questo motivo, al risveglio, non sono ovviamente rimasto stupito nel vedere la neve al Passo del Belviso o sui monti Gleno e Strinato. Saremo aperti in modo continuativo fino al 28 settembre e siamo certi che si potrà beneficiare di tante altre giornate di bel tempo». La comparsa della neve a queste quote non è un evento inusuale se si considera che si verificò anche lo scorso 7 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Meteo
Mirco Bonacorsi
Mario Fornoni
Francesco Tagliaferri