Cronaca / Valle Seriana Venerdì 13 Marzo 2026

Un ecografo per il «Papa Giovanni»: raccolta fondi nel nome di Matilde

SOLIDARIETÀ. L’associazione «Tutti x Tutti» di Clusone promuove una raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo per la Pediatria dell’ospedale Papa Giovanni, in ricordo di Matilde, la 14enne di Clusone scomparsa la scorsa estate.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Avviata una raccolta fondi in memoria della giovane Matilde
Avviata una raccolta fondi in memoria della giovane Matilde

Clusone

Ci sono sorrisi che è difficile togliere dal cuore, come quello di Matilde Valeri, la giovane 14enne di Clusone scomparsa improvvisamente la scorsa estate e che con la sua allegria, la sua voglia di vivere ha lasciato un segno indelebile. In quei terribili giorni di agosto il gesto d’amore dei genitori che hanno donato gli organi di Matilde era stato un primo segno di speranza che ha ridato la vita a cinque persone.

Un gesto di solidarietà

Ora l’associazione «Tutti x Tutti» di Clusone ha raccolto il desiderio di Laura, un’amica di Matilde, e dei genitori Carmen e Achille di promuovere una raccolta fondi per sostenere l’acquisto di un ecografo completo di sonde da donare al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Così mercoledì sera «Tutti x Tutti» ha avviato la raccolta fondi « Matilde-Manteniamo vivo il tuo sorriso» sulla piattaforma gofundme.com. In pochissime ore, grazie alle condivisioni e ai messaggi sono stati raccolti oltre 9mila euro, più del 25% dell’obiettivo di 28mila.

Matilde Valeri
Matilde Valeri

«L’iniziativa – spiegano i volontari di “Tutti x Tutti” – è nata con l’obiettivo di trasformare il dolore della perdita in una speranza concreta». Un progetto bellissimo nato da una giovane amica. «Tutto è partito dall’idea di Laura, l’amica di nostra figlia, è stata bravissima – spiega Carmen Scandella, la mamma di Matilde –, poi ci siamo attivati, abbiamo coinvolto “Tutti x Tutti” perché volevamo restasse un’ iniziativa legata al territorio e con un’associazione seria che conosciamo.

Con la referente degli Amici della Pediatria abbiamo poi condiviso l’obiettivo di donare l’ecografo per la pediatria dove anche Matilde era stata recentemente e sempre a loro avevamo destinato le nostre bomboniere». L’iniziativa dovrebbe concludersi nei prossimi mesi al Life Club di Rovetta. «Desiderava andare a ballare al Life, e per noi è un luogo speciale, qui abbiamo festeggiato il nostro matrimonio. è una forte emozione – confida mamma Carmen –. Sentiamo la vicinanza di tutti, i nostri amici in questi mesi sono stati fondamentali, come la comunità di Clusone e del territorio e del Veneto e anche i suoi amici».

