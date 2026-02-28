Vertova, escursionista cade sul sentiero per il bivacco Testa: soccorso in elicottero
L’INFORTUNIO. Trauma dorsale per un 48enne milanese precipitato per due metri lungo il sentiero verso il bivacco Testa nella mattinata di sabato 28 febbraio.
Se l’è vista brutta un escursionista di 48 anni, residente nel Milanese, caduto lungo il sentiero 567 a Vertova, in località Ca’ Roset, mentre era diretto al bivacco Testa con un’amica nella mattinata di sabato 28 febbraio. Il cedimento del terreno a bordo del tracciato lo ha fatto precipitare per un paio di metri nel bosco sottostante. Nella caduta ha riportato un forte trauma dorsale. A lanciare l’allarme è stata la donna che era con lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone e l’elisoccorso da Brescia. Le operazioni, rese difficili dalla zona impervia, sono durate circa due ore. L’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.
© RIPRODUZIONE RISERVATA