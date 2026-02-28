Vertova, escursionista cade sul sentiero per il bivacco Testa: soccorso in elicottero

Se l’è vista brutta un escursionista di 48 anni, residente nel Milanese, caduto lungo il sentiero 567 a Vertova, in località Ca’ Roset, mentre era diretto al bivacco Testa con un’amica nella mattinata di sabato 28 febbraio. Il cedimento del terreno a bordo del tracciato lo ha fatto precipitare per un paio di metri nel bosco sottostante. Nella caduta ha riportato un forte trauma dorsale. A lanciare l’allarme è stata la donna che era con lui. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone e l’elisoccorso da Brescia. Le operazioni, rese difficili dalla zona impervia, sono durate circa due ore. L’uomo, sempre cosciente, è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.