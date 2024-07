Villa di Serio, anziano esce di casa e non rientra: scattano le ricerche

Un uomo di 87 anni, Pietro Brignoli, è uscito dalla sua casa di Villa di Serio intorno alle 10 di sabato 20 luglio, con la sua bicicletta (nera, con cestino posteriore nero), e non è più rientrato. La famiglia lo cerca con apprensione e ha già esposto denuncia. Indossava una maglietta blu con una riga rossa. Come ogni mattina si sarebbe dovuto recare al Circolo Pensionati di Scanzorosciate, dove però non l’hanno visto arrivare.