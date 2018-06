Auto non si ferma all’alt dei carabinieri

Inseguimento da film nel centro di Villongo Tre giovani a bordo di una Golf sono stati poi fermati. Al conducente è stata ritirata la patente e contestata la resistenza a pubblico ufficiale.

Un normale controllo stradale effettuato nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno da una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bergamo nei pressi di Villongo, si è trasformato in un rocambolesco inseguimento nel centro del paese. Protagonista della vicenda un gruppo di tre ragazzi poco più che ventenni, albanesi, con permesso di soggiorno in regola e residenti proprio tra Villongo e Sarnico, che viaggiavano su una Golf grigia. Quando i carabinieri gli hanno mostrato la paletta, intimandogli l’alt, invece di fermarsi, sono scappati a tutta velocità tra le strette vie del paese. I tre, per cercare di seminare la gazzella che si era messa alle loro calcagna, hanno commesso anche una serie di infrazioni del codice della strada . Dopo qualche minuto, i tre sono stati fermati. Apparentemente non avevano alcuna ragione per scappare, ai militari hanno trovato tutto in regola e i giovani non hanno chiarito le motivazioni di quella reazione. Al giovane al volante è stata ritirata la patente ed è stato comminata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

