Serina, le aule scolastiche sono da ritinteggiare? Ci pensano i genitori

Genitori imbianchini per le scuole. Il progetto è dell’Amministrazione comunale di Serina, guidata dal sindaco Michele Villarboito, che ha proposto un’iniziativa partecipata alla popolazione con l’obiettivo di «rinnovare e colorare le aule della scuole del paese». Iniziativa che è stata presentata recentemente in sala civica. «Coloriamo la nostra scuola» è il titolo dell’iniziativa che prevede «l’imbiancatura e la coloritura delle aule - spiega il sindaco Michele Villarboito - con il supporto del comitato genitori degli alunni, della associazioni di volontariato di Serina e di ogni singolo cittadino che vorrà rendersi disponibile» .

Un intervento - prosegue il sindaco - che si rende necessario perché «da molto tempo le pareti interne della scuola non vengono ridipinte e versano in pessime condizioni. Il progetto vuole allora migliorare la qualità ambientale e contribuire al benessere degli alunni, restituendo loro un ambiente rinnovato e più pulito. I bambini vivono molte ore a scuola. Con questa iniziativa si vuole far trovare loro un ambiente più accogliente e stimolante anche dal punto di vista visivo». Il Comune parla anche di «progetto di scuola partecipata» rivolta a singoli gruppi-classe. Ciascuna classe si occuperà di ridipingere la propria aula, con genitori e volontari sia della scuola prima sia della scuola secondaria.