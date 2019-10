Albino, i cani dei vicini abbaiano troppo

Gli spara con armi ad aria compressa È successo stamattina, giovedì 31 ottobre, ad Albino: denunciato un 55enne in possesso di varie armi.

Ha ammesso di aver esploso alcuni colpi in aria per zittire i cani dei vicini che lo disturbavano abbaiando. I Carabinieri della stazione di Albino hanno denunciato all’autorità giudiziaria un uomo di 55 anni, disoccupato e incensurato, nella mattinata di giovedì 31 ottobre intorno alle 10.

Una telefonata anonima infatti ha segnalato al Comando dei Carabinieri dei rumori simili all’esplosione di colpi di arma da fuoco in zona via IV Novembre ad Albino. La pattuglia dei Carabinieri si è recata sul posto e, dopo alcuni accertamenti, ha effettuato una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione ha così trovato numerose armi: una carabina ad aria compressa di libera vendita marca Gamo calibro 4,5 mm; una pistola ad aria compressa di libera vendita, marca Browning calibro 4,5 mm; 101 pallini di piombo, di libera vendita, calibro 4,5 mm; una balestra artigianale a frecce; una balestra a frecce e pallini, di libera vendita, marca Gamo, 12 gr di marijuana; sette semi in fase di essiccazione di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato.

