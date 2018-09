Le cornee, ultimo dono di Luigi

Simone: «Così mi sono salvato»

Simone Bigoni, 14 anni di Ardesio, migliora in ospedale. E racconta quei tragici momenti.

«Ho sentito l’autobus accelerare, senza pensare mi sono buttato sulla sinistra e sono caduto per terra. Dopo l’urto, mi sono ritrovato con le gambe che erano quasi sotto il pullman. Mi sono rialzato e sono corso via alla svelta, perché temevo che potesse prendere fuoco». Il racconto di Simone Bigoni, di Ardesio, nelle parole della mamma, Elisa Zucchelli, sono quelle di chi ancora ricorda poco di quei tragici secondi vissuti poco dopo le 13 di lunedì alla stazione di Gazzaniga. Attimi di concitazione che si sono portati via l’amico Luigi Zanoletti, 14 anni.

