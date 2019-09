Bancomat e carte, aumentano le frodi

Codacons, il decalogo per i consumatori

Secondo le stime della Bce, contenute nel terzo rapporto sulle frodi a danno dei sistemi di pagamento elettronici nell’area Sepa, circa un euro viene frodato ogni 2.635 spesi con carta di credito. In altri termini, circa lo 0,038% delle transazioni totali è stato oggetto di frodi. Poco? In assoluto sì, ma calcolando che si parla di un volume pari a circa 3.500 miliardi di euro, ci sono state frodi per oltre 1,3 miliardi di euro, il 14,8% in più rispetto all’anno precedente.

l Codacons invita tutti coloro che hanno una carta di credito a seguire il seguente decalogo, per evitare truffe:

1) Conservare sempre in un luogo sicuro la carta ed il codice segreto e tenerli sempre con sé;

2) Non tenere nello stesso posto la carta di credito ed il codice segreto;

3) I codici segreti sono personali, non rivelarli mai a nessuno;

4) Nel caso in cui riceviamo una e-mail con la quale ci viene chiesto di inserire i propri codici personali, non dobbiamo assolutamente farlo, si tratta molto probabilmente di uno strumento con il quale qualcuno cerca di carpire i nostri dati personali.

5) Quando si digita il codice segreto prestare sempre la massima attenzione, per non far sì che qualcuno veda il nostro codice;

6) Controllare regolarmente il proprio conto, con i movimenti in entrata ed in uscita, e nel caso ci siano operazioni sospette o che non riconosciamo avvisare subito la banca;

7) Nel caso di acquisti on line, stare molto attenti al sito sul quale effettuiamo l’acquisto, ma in ogni caso cerchiamo di utilizzare sempre una carta pre-pagata;

8) Nel caso in cui ci accorgiamo di aver perso o smarrito la carta di credito chiamare immediatamente la banca o l’istituto di credito, per bloccarla prima che venga utilizzata da qualcuno.

9) Nel caso in cui abbiamo perso o ci è stata rubata la carta, dopo averne richiesto il blocco all’istituto andiamo a presentare denuncia ai Carabinieri ed alla Polizia;

10) Richiedere sempre, quando possibile, l’attivazione di un servizio di Sms Alert, che ci avverte in ogni momento delle operazioni compiute con la carta di credito.

