Carnevale, al Parco Le Cornelle i bimbi in maschera entrano gratis

In occasione del Carnevale «Le Cornelle» riserva una promozione per i piccoli visitatori. Il Parco di Valbrembo, infatti, comunica che «da lunedì 20 febbraio e fino a venerdì 24 febbraio, infatti, ogni bambino in maschera (accompagnato da un genitore) potrà entrare gratuitamente per giocare e divertirsi con coriandoli e stelle filanti in compagnia delle oltre 120 specie presenti».