«Oriocenter ambassador», seconda edizione: si cercano giovani talenti

L’obiettivo del progetto, la cui prima edizione è stata un successo, è di creare una community che dia visibilità a Oriocenter attraverso contenuti creativi e accattivanti creati dagli ambassador selezionati, che diventeranno dei veri e propri portavoce dei valori del centro commerciale, per riuscire ad aumentarne la visibilità grazie a un’intensa e attenta attività sui propri canali social. La novità più importante di questa nuova edizione è il progetto di mentorship creato a sostegno dei nuovi talent che verranno selezionati: sette creator della prima edizione diventeranno infatti dei mentore dei nuovi ambassador. In questo modo proseguirà la collaborazione con loro. Per partecipare all’iniziativa è possibile registrarsi sul sito tramite il form www.oriocentertalentcasting.it.