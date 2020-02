Atalanta, sale la febbre da Champions

La programmazione di Bergamo Tv L’emittente orobica seguirà lo storico evento a partire da martedì 18 febbraio con la conferenza stampa di Gasperini e con molti contenuti esclusivi. Guarda il palinsesto.

La vigilia di Atalanta-Valencia, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà al centro anche del palinsesto serale dell’emittente televisiva regionale Bergamo TV (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it), con «Anteprima Champions League» che andrà in onda dalle 18.40 di martedì 18 febbraio anche sul sito internet e sulla pagina Facebook de L’Eco di Bergamo.

In studio Mariachiara Rossi ospiterà il delegato provinciale del Coni Lara Magoni. Sarà trasmessa in diretta dallo stadio “Meazza” di Milano la conferenza stampa prepartita che vedrà parlare per l’Atalanta l’allenatore Gian Piero Gasperini e l’attaccante sloveno Josip Ilicic, insieme alle immagini dell’allenamento di rifinitura della squadra nerazzurra che si svolgerà nel primo pomeriggio al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. La replica delle ore 22 conterrà anche la conferenza stampa dell’allenatore del Valencia Albert Celades.

Mercoledì 19 dalle ore 18.40, invece, inizierà la lunga serata di «Diretta Stadio Champions League» dedicata al racconto della gara. Giovedì, infine, l’analisi finale di «TuttoAtalanta Champions League» a partire dalle ore 20.50, sempre su Bergamo Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA